- צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:37 ( צילום: דוברות המשטרה )

מבצע אכיפה דרמטי של לוחמי משמר הגבול בירושלים הסתיים אמש בלכידתם של 13 שוהים בלתי חוקיים ושני חשודים נוספים שנתפסו על חם כשהם מסייעים להם ומסיעים אותם ברחבי הארץ.

הפעילות המבצעית, שהתפרשה על פני שתי זירות שונות באזור ירושלים, התאפיינה במודיעין מדויק, בפעילות יזומה ובלוחמה עיקשת נגד תופעת השב"חים והסייעים שלהם, המהווים פוטנציאל סיכון ישיר לביטחון הציבור. האירוע הראשון התפתח בשעות הבוקר במרחב מטה יהודה, שם הקימו לוחמי מג"ב מתחנת מטה יהודה יחד עם כוחות נוספים מחסומים ופעלו באופן ממוקד לאיתור רכבים חשודים. בתיעודים מהשטח ניתן לראות את הרגעים המתוחים שבהם הלוחמים עוצרים בפתאומיות שני כלי רכב חשודים, מקיפים אותם באגרסיביות מבצעית, ומשתלטים על החשודים במהירות הבזק. השוטרים מורים לחשודים לרדת מהרכב ולשכב על האספלט לצד הניידות, כשהם מנוטרלים ואזוקים באופן מיידי. בחיפוש קפדני שנערך בכלי הרכב התברר היקף ההפרה: שמונה שוהים בלתי חוקיים, ששהו בישראל בניגוד גמור לחוק וללא שום אישור שהייה, דחוסים ברכבים יחד עם שני נהגים ישראלים או תושבי המקום שחשודים בהסעתם. שמונת השב"חים ושני החשודים בהסעה הועלו מיד על ניידות והועברו לחקירה דחופה בתחנת מטה יהודה.

- צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:08 ( צילום: דוברות המשטרה )

במקביל לדרמה בכבישי מטה יהודה, התנהלה פשיטה לילית ומורכבת לא פחות בצפון ירושלים, בשכונת בית חנינא. לוחמי מג"ב ולוחמי מילואים של החיל פשטו על מתחם של אתר בנייה נרחב, ששימש ככל הנראה כמקום מחבוא ומפלט לשוהים בלתי חוקיים.

תיעודי הווידאו מהמקום, שמתפרסמים בכתבה זו, חושפים הצצה נדירה לשטח המבצעי: הלוחמים, כשהם ממוקדים וחמושים מכף רגל ועד ראש, נעים בזהירות רבה בין קירות בטון חשופים, מטפסים בנחישות על סולמות ואמצעים ארעיים כדי לפרוץ למתחמים סגורים, וסורקים עם פנסים חדרים חשוכים ומרתפים אפלים שבהם ניסו הפועלים להסתתר.

באחד הרגעים הבולטים בתיעוד, נראה לוחם שולף חשוד מתוך מתחם הסתרה צמוד למכולות משא, מצמיד אותו בחוזקה אל דופן המכולה, מבצע עליו חיפוש מהיר ואוזק אותו במקום לעיני יתר הכוחות. בפשיטה זו נתפסו חמישה שוהים בלתי חוקיים נוספים, אשר עוכבו במקום והועברו לחקירה מיידית בתחנת שפט של מחוז ירושלים.

במשמר הגבול מבהירים כי פעילויות אלו מצטרפות למערכה רחבה ובלתי מתפשרת שמובילים הכוחות בשטח נגד רשתות ההסעה וההלנה של שוהים בלתי חוקיים. המבצעים היזומים הללו, המשלבים מודיעין איכותי ותעוזה מבצעית בשטח, נועדו לסגור את כל הפרצות הביטחוניות האפשריות ולהבטיח שגרת חיים בטוחה לתושבי האזור.