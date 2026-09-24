רגע של אנושיות וקידוש השם: האדמו"ר מדושסינקיא, הידוע בהנהגתו הרוממה ובאהבת ישראל היוקדת שלו, הפתיע היום את חסידיו בבניין יוקרתי בירושלים במעשה אצילות מרגש.

האדמו"ר הגיע לפני שעה קלה לביקור מיוחד אצל אחד מנגידי המוסדות מחו"ל, המבקר בימים אלו בארץ לקראת חגי תשרי, ומתאכסן בפנטהאוז בקומה השמינית בבניין. במהלך הביקור ערך הנגיד טיש "לחיים" לרבי ולפמלייתו.

אולם רגע השיא התרחש עם סיום האירוע. האדמו"ר המתין למעלית בקומה השמינית יחד עם מקורביו. כשהמעלית הגיעה לבסוף, התברר כי היא מלאה בפועלים ערבים שעבדו בבניין. הפועלים זיהו מיד כי מדובר באדמו"ר חשוב ומורם מעם, ומתוך כבוד מיידי החלו לצאת ולפנות את המעלית כדי לתת לו זכות קדימה מלאה.

אלא שהרבי מדושסינקיא סירב בתוקף. בטוב ליבו האופייני, הוא הורה להם בחמימות להישאר במקומם, ואף דרש מאחד הפועלים שכבר יצא לשוב ולהיכנס פנימה. אחד הפועלים, שהתרגש עמוקות מהמחזה, פנה אל הרבי בחיוך ובקריאה ספונטנית: "בחייאת רבנו, תיכנס". אך האדמו"ר עמד בשלו וסירב בתוקף לאפשר להם לפנות עבורו את המעלית.

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במקום זאת בחר האדמו"ר לרדת את כל 8 הקומות ברגל.