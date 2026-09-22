וְהוּא רַחוּם יְכַפֵּר עָוֺן גם הרבי חטף מכות; צפו בתיעוד כשהרבי כרע והחסיד הצליף על גבו עם חגורת עור באווירת קדושה והוד זכו חסידי לעלוב לעבור לפני האדמו"ר בערב יום הקדוש כדי לקבל מיני מזונות | לאחר סיום מעבר הקהל, הצליף אחד מחשובי החסידים על גבו של האדמו"ר 39 מלקות באמצעות חגורת עור כנהוג תוך שהאדמו"ר אומר פסוק 'והוא רחום יכפר עוון' | שוקי לרר מגיש תיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:45