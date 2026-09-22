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וְהוּא רַחוּם יְכַפֵּר עָוֺן

גם הרבי חטף מכות; צפו בתיעוד כשהרבי כרע והחסיד הצליף על גבו עם חגורת עור

באווירת קדושה והוד זכו חסידי לעלוב לעבור לפני האדמו"ר בערב יום הקדוש כדי לקבל מיני מזונות | לאחר סיום מעבר הקהל, הצליף אחד מחשובי החסידים על גבו של האדמו"ר 39 מלקות באמצעות חגורת עור כנהוג תוך שהאדמו"ר אומר פסוק 'והוא רחום יכפר עוון' | שוקי לרר מגיש תיעוד (חסידים)

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ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)
ערב יום כיפור בחצה"ק לעלוב (צילום: שוקי לרר)

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האדמו"ר מלעלובערב יום כיפורמלקות

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