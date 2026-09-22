גם הרבי חטף מכות; צפו בתיעוד כשהרבי כרע והחסיד הצליף על גבו עם חגורת עור
באווירת קדושה והוד זכו חסידי לעלוב לעבור לפני האדמו"ר בערב יום הקדוש כדי לקבל מיני מזונות | לאחר סיום מעבר הקהל, הצליף אחד מחשובי החסידים על גבו של האדמו"ר 39 מלקות באמצעות חגורת עור כנהוג תוך שהאדמו"ר אומר פסוק 'והוא רחום יכפר עוון' | שוקי לרר מגיש תיעוד (חסידים)
משה גולדשטיין מגיש תיעוד ענק ומרהיב מעשרת ימי תשובה ומערב היום הקדוש בצילו של האדמו"ר מצאנז | החל מקבלת קהל לבחורים, ההשתטחות על ציונו של אביו האדמו"ר ה'שפע חיים' זצ"ל, עריכת 'כפרות' וסליחות בערב יו"כ, דרך הטיש בערב ובמוצאי יום הקדוש, ועד להבדלה ולקידוש לבנה ברוב עם (חסידים)
במוצאי היום הקדוש, עוד בטרם פשט את בגדי הלבן מעבודת היום, ערך האדמו"ר מדושינסקיא את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים | מראה מרגש במיוחד נצפה כאשר ילדי החמד של החסידות ישבו רתוקים למעמד ההוד מאחורי האדמו"ר. בתמונות המרהיבות מהטיש נדמה היה לרגע כי מדובר ב"נוי סוכה" המקשט את היכל בית המדרש (חסידים)
עבודתו הטמירה של האדמו"ר מרחמסטריווקא ידועה לכל; שעות על גבי שעות הוא עובד את קונו בסילודין, ובפרט בימים הנוראים, שאז זוכים אלפי החסידים לחזות מקרוב בעבודת הקודש | צפו בתיעוד מרהיב מעריכת ה'תשליך' בערב יום הכפורים, בעת שהרבי ניער את בגדיו ליד בריכת הדגים ברחבת בית מדרשו בירושלים, וכן תיעוד מרגש ממוצאי יום הכפורים, עת זכו אלפי החסידים לחלוף על פניו ולהתברך, תוך שהאדמו"ר עדיין לבוש בבגדי הלבן מהיום הקדוש (חסידים)
לאחר עבודת הקודש של יום הכיפורים, יצא האדמו"ר מביאלה בראש קהל מאות מחסידיו לעריכת 'קידוש לבנה' ברוב עם ובהדרת מלך ברחובה של עיר. לאחר מכן, ערך את שולחנו הטהור בסוכה הגדולה שהוקמה בסמוך למרכז החסידות ברחוב יעקבזון בירושלים, במהלכו נשא אמרות קודש על מעלתם ורוממותם של הימים שעברו ואלו הבאים עלינו לשלום (חסידים)
לרגל יומא דהילולא קדישא של הרה"ק בעל ה'סולם' זי"ע, במהלך ליל שישי ובימי ההילולא פקדו המונים את האוהל הקדוש בהר המנוחות
• נינו, האדמו"ר מאשלג בעל ה"בני היכלא" עלה
בחצות הלילה וערך במקום מעמד סיום ספר הזוהר שנלמד בכולל חצות שבמערת המכפלה • מאיר אדרי מגיש גלריה (חסידים)
בערוב היום של יום חמישי האחרון, יצא האדמו"ר מסאטמר בראש קהל חסידיו למעמד 'תשליך' על שפת הים בארה"ב | במקביל, יצאו בניו – הרה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים, אב"ד החסידות בירושלים, והגה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים, אב"ד סיגעט, לעריכת המעמד | צפו בגלריה (חסידים)
כמדי שנה ביום המסוגל של אמירת י"ג מידות, הגיע האדמו"ר מלעלוב יחד עם מאות מחסידיו לאמירת סליחות סמוך ונראה לקברה של רחל אמנו בבית לחם | האדמו"ר העתיר לישועת הכלל והפרט בתפילה נלהבת לעורר את זכותה של רחל אמנו, המתחננת מאז ומעולם ללא לאות לגאולת בניה ולתשועת עולמים (חסידים)
במעמד רווי הוד ערכו מאות חסידי סערט ויז'ניץ את מנהג התשליך בראשות האדמו"ר, במרכז הקריה בחיפה, מול חוף הים הנשקף מהשיכון החסידית | בסיום המעמד פצח האדמו"ר בניגוני הימים הנוראים תוך שהוא מעודד בעוז את השירה (חסידים)
אתמול, בזמן רעווא דרעווין, כשעשרות מבני משפחתו ותלמידיו שרים סביב מיטתו את שירי סעודה שלישית שהוא כ"כ אהב, החזיר הגאון הרב מרדכי אויערבאך, בנו של הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל, את נשמתו ליוצרה | מילות פרידה לאחר מיטתו מאת תלמידו חביבו הרב אסף רצון, שזכה לשמש אותו וללמוד איתו בעשרים השנים האחרונות
במלאת שנה להסתלקותו של זקן החזנים בחסידות סלונים, הרה"ח רבי יחיאל אהרן בוימיל זצ"ל, נחשפת הקלטה נדירה ומרגשת של הניגון העתיק 'תכנת כל אלה', המיוחס להרה"ק ה'בת עין' מאווריטש זיע"א המושר בערגה בעיצומו של היום הקדוש | האזינו (חסידים)
תושבי שכונת מתחם הסופרים ב'קריית איילת השחר' בצפון בני ברק וקהל חסידי מיאלען, בראשות האדמו"ר, יצאו ביום י"ג מידות לאמירת תשליך על גדות נחל הירקון הסמוך לשכונה | לפני האמירה נטל הרבי את ידיו בספל ממי הנחל, ולאחר מכן אמר את סדר התשליך בהתעוררות עצומה (חסידים)
ביום חמישי האחרון, לעת ערב, הגיע האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד עם כלל חסידיו לאמירת תשליך במתחם 'שבע טחנות' בפארק הירקון | בסיום האמירה הרעיד האדמו"ר את הדגים שבמים לקול תקיעת השופר שתקע בקול רעש גדול, ויהי המקום לחרדת אלוקים (חסידים)
לאחר שהבעל שם טוב נפטר, נולד רבי ישראל לאמו פייגא.רבי ישראל חי עד גיל שלוש שנים, ובגיל שלוש השיב את נשמתו לבורא עולם. אמו לקחה אותו, את גופו, והניחה אותו פה, על קברו של הבעל שם טוב הקדוש, ואמרה: ״רבי ישראל, בעל שם טוב, סבא קדוש… כזה בן לא ביקשתי. תיקח אותו חזרה אליך״ | הרב יצחק ישי בנון בסגולה למוצאי שבת קודש (חסידים)
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