החסידים בלייקווד פצחו בריקוד נלהב עם האדמו"ר על שפת האגם

תיעוד מרהיב מזקן צדיקי אירופה, האדמו"ר מפשעווארסק, באמירת 'תשליך' אמש בראש קהל חסידיו על שפת האגם הגדול בעיר | הרבי הגיע עם רכבו ממש עד לשפת האגם, והחסידים נעמדו בסדר מופתי כגורן עגולה מסביב וחזו בעבודת הקודש של אחד משרפי מעלה (חסידים)
המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן ערך אמש מעמד 'תשליך' בחצר בית מדרש מקומי בבני ברק | ילדי החמד של בני ברק, שמיהרו לחזות בנועם עבודתו של המשפיע, מילאו פח ענק במים, והגה"צ נעמד לידו ואמר את סדר ה'תשליך' בהתעוררות עצומה (חסידים)
לאחר חמש שנות נתק, נרשמו רגעי קורת רוח מרובים ברחובות קריית נדבורנה בבני ברק | האדמו"ר מנדבורנה אירח בביתו את אחיו האדמו"ר מנדבורנה ירושלים לשיחה מרוממת בליל שישי של עשרת ימי תשובה | כיכר השבת עם כל הפרטים, על העסקנים שעמדו מאחורי תווך השלום, ותוכן השיחה של האחים האדמו"רים בו הרחיבו בזיכרונות משותפים על אביהם בעל ה'באר יעקב' זי"ע (חסידים)
בהיכל בית מדרשו בבני ברק, אמר האדמו"ר מספינקא רמת אהרן את סדר ה'תשליך' אל תוך קערת מים שבה שחו בנחת דגי נוי | בסיום המעמד פצח הרבי בריקוד נלהב סביב קערת הדגים, אשר ודאי הצטרפו גם הם לשירה ממעמקי המים (חסידים)
האדמו"ר מקרעטשניף הגיע בראש קהל חסידיו לאמירת תשליך בחוף הנפרד באשדוד. פרחי החסידים הכינו מבעוד מועד שטיח כחול כיאה לכבוד רבם | הרבי ישב מול מי הים, סביב שולחן מלכותי ועליו מפת רקמה מפוארת, ואמר את סדר התשליך בזמן שהחסידים סובבים אותו כחומה (חסידים)
מאות חסידי מודז'יץ נהרו בשקיעתה של חמה אל עבר פארק ברוקלין בבני ברק, שם זכו לחזות בנועם זיו פני האדמו"ר, שהופיע לראשונה מאז האשפוז השבוע, בו עבר צנתור בלבו בהצלחה | הרבי אמר יחד עם החסידים תשליך, ובהמשך האציל מנועם ברכותיו לכלל הציבור (חסידים)
התרגשות בחצרות הקודש לבית נדבורנה, לאחר כמה שנות נתק, האחים האדמו"רים ייפגשו הערב במעון אמם הרבנית תליט"א | הפגישה מתקיימת לאחר חנוכת בית המדרש החדש בבירה וסיום המחלוקת על ענייני הנדל"ן | החסידים מציינים בסיפוק: "מעולם לא גלש לשפלות" | כל הפרטים (חסידים)
לסלוח לחבר פירושו, לסלוח לעצמנו על שנתנו לו להתייחס אלינו בצורה שאינה מכבדת, או נתנו לו לפגוע בנו, או לגרום נזק מכל סוג שהוא, ולכן:כדי לסלוח לחבר, צריך לקחת - אחריות על הסיטואציה | מאמר הכנה ליום הכיפורים (חסידים)
כמדי שנה בשנה, שהה האדמו"ר מלעלוב בימי ראש השנה בעיה"ק ירושלים, כפי המסורת המקובלת מצדיקי שושלת לעלוב לדורותיהם כמאמר הנביא ישעיהו 'כל הכתוב לחיים בירושלים' | האדמו"ר ערך את התפילות והטישים באולם מיוחד שהושכר ברחוב שמעון הצדיק בעיר, מתוך התעלות מיוחדת (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים המתגורר בארה"ב, ומבקר בימים אלו בארה"ק לרגל ימי הרחמים והסליחות, הגיע השבוע אל עיר התורה והחסידות בני ברק, תחילה פקד את קברי אדמו"רי בית ויז'ניץ בבית החיים בעיר, בהמשך ביקר במעונו של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא | צפו בתיעוד מהמסע (חסידים)
האדמו"ר מסלאנים עלה לביקור במעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי משה צדקה בעיה"ק ירושלים | השניים שוחחו על חובת הקידוש השם במאבק נגד גזירת הגיוס, והאדמו"ר שיבח את עמדתם הנחרצת של חכמי ספרד שלא להגיע לשום פשרה |בסיום השיחה התבטא האדמו"ר: בכוח האמת לא תהיה שליטה לרשעים | תיעוד וסיקור (חסידים)
ברוב התרגשות חגגו חסידי נדבורנה את מעמד חנוכת הבית לבית המדרש בעיה"ק ירושלים | האדמו"ר הופיע בהדרו, ולאחר קביעת מזוזות ותפילת ערבית, ערך טיש לחיים, נשא דברות קודש, ולאחר מכן פצח בריקוד של שמחה מתוך התלהבות (חסידים)
מאות חסידי פינסק קרלין שהו בימי ראש השנה במחיצת האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים. בערב החג ערך האדמו"ר 'התרת נדרים', ובהמשך קבע מזוזות בפתח חדרו החדש בהיכל הטישים | במוצאי החג ערך הרבי את טיש נעילת החג, ובסיומו עבר כל הקהל להתברך בכתיבה וחתימה טובה (חסידים)
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