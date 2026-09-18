שִׁירוּ לוֹ שִׁיר חָדָשׁ החסידים בלייקווד פצחו בריקוד נלהב עם האדמו"ר על שפת האגם האדמו"ר מסקולען לייקווד יצא אמש בראש קהל חסידיו לאמירת 'תשליך' על שפת אחד האגמים הגדולים בעיר | הרבי אמר את סדר ה'תשליך' בנוסח המקובל מדור דור, ולאחר מכן פצח בריקוד נלהב (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 11:12