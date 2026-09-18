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החסידים בלייקווד פצחו בריקוד נלהב עם האדמו"ר על שפת האגם

האדמו"ר מסקולען לייקווד יצא אמש בראש קהל חסידיו לאמירת 'תשליך' על שפת אחד האגמים הגדולים בעיר | הרבי אמר את סדר ה'תשליך' בנוסח המקובל מדור דור, ולאחר מכן פצח בריקוד נלהב (חסידים)

האדמו"ר מסקולען לייקווד בתשליך
האדמו"ר מסקולען לייקווד בתשליך (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד באמירת תשליך (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד באמירת תשליך (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד באמירת תשליך (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד באמירת תשליך (צילום: באדיבות המצלם)

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תשליךהאדמו"ר מסקולען לייקווד

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