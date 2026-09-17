כותרת היום • צפו תיעוד דוחה: זה לא נחל זה ביוב | נתניהו וראש השב"כ באיום משותף טרגדיה כפולה בבני ברק ובקרית ים • איומי נתניהו וראש השב"כ על מחבלי השבעה באוקטובר • מסתערבי הגדעונים נטרלו מבוקש בלב בלאטה • התיעוד מהכלא שמסעיר את משפט רצח בניהו רזי • המפגע הבלתי נסבל: עשרות קילומטרים של ביוב מרמאללה • דיווח בארה"ב: חשש מריגול סיני סביב עסקת מטוסי החמקן לסעודיה • והתיעוד הקיצוני מאשדוד - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:29