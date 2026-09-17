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תיעוד דוחה: זה לא נחל זה ביוב | נתניהו וראש השב"כ באיום משותף

טרגדיה כפולה בבני ברק ובקרית ים • איומי נתניהו וראש השב"כ על מחבלי השבעה באוקטובר • מסתערבי הגדעונים נטרלו מבוקש בלב בלאטה • התיעוד מהכלא שמסעיר את משפט רצח בניהו רזי • המפגע הבלתי נסבל: עשרות קילומטרים של ביוב מרמאללה  • דיווח בארה"ב: חשש מריגול סיני סביב עסקת מטוסי החמקן לסעודיה • והתיעוד הקיצוני מאשדוד - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

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כיכר השבתתימןיוסי סרגובסקיהיום בכיכר

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