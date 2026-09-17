מתוך רגש הלב וכיסופים דמויות מדור העבר; כך מתכוננים בשטיבלעך ב'מאה שערים' ליום הכיפורים תיעוד מרהיב מגיע מתוככי ה'שטיבלעך' המיתולוגיים בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, ומביא עמו ניחוח זך של עבודת חודש תשרי ואימת ימי הרחמים והסליחות כפי שנשתמרו דור אחר דור | בתיעוד מלא החן והרגש, נראים כמה מתושבי השכונה, יחד עם חזנים ובעלי תפילה מקומיים, כשהם מסלסלים בקולם בניגוני התעוררות עתיקים ומדייקים את נוסח התפילה לקראת יום הדין מתוך כיסופים (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:38