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פונה לבית החולים

בני ברק: פעוט חרדי בן שנה נפל באוטובוס - כתוצאה מבלימה ונפצע בראשו

תינוק בן שנה נפצע בינוני כשנפל מעגלתו באוטובוס ברחוב עזרא • בלימה פתאומית גרמה לנפילה | פונה לבית החולים שניידר בפתח תקווה (חדשות חרדים)

זירת האירוע בבני ברק (צילום: דוברות איחוד הצלה)

תינוק בן שנה נפצע היום (רביעי) בינוני באוטובוס ברחוב עזרא ב, לאחר שנפל מעגלתו בעקבות בלימה פתאומית של הנהג. צוותי איחוד הצלה שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, והוא פונה לבית החולים שניידר בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלה בראשו.

על פי הדיווח מדוברות איחוד הצלה במחוז מרכז, האם שנסעה עם התינוק באוטובוס סיפרה לחובשים כי הילד נפל מעגלתו במהלך הנסיעה, כאשר האוטובוס בלם בפתאומיות. הנפילה גרמה לתינוק לחבלה בראשו.

אושי אבלס וגדליה ולדמן, חובשי איחוד הצלה שטיפלו בתינוק, מסרו: "האם סיפרה לנו כי התינוק נפל מעגלתו במהלך הנסיעה, לאחר שהאוטובוס בלם בפתאומיות. הענקנו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית החולים שניידר בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלה בראשו ומצבו מוגדר בינוני".

האירוע מצטרף לשורה של מקרי פציעות ילדים שאירעו בחודשים האחרונים בבני ברק ובסביבתה. לפני שבוע נפצעה ילדה בת 4 בינוני לאחר שנפלה משולחן ברחוב הרב שך בבני ברק, וחבלה בראשה. לפני כחודש נכווה פעוט בן שנתיים כתוצאה מסיר מרק רותח שנשפך עליו בביתו בבני ברק.
בני ברקאיחוד הצלהפעוט חרדיפצוע בינוני

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