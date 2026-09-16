תינוק בן שנה נפצע היום (רביעי) בינוני באוטובוס ברחוב עזרא בבני ברק, לאחר שנפל מעגלתו בעקבות בלימה פתאומית של הנהג. צוותי איחוד הצלה שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, והוא פונה לבית החולים שניידר בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלה בראשו.

על פי הדיווח מדוברות איחוד הצלה במחוז מרכז, האם שנסעה עם התינוק באוטובוס סיפרה לחובשים כי הילד נפל מעגלתו במהלך הנסיעה, כאשר האוטובוס בלם בפתאומיות. הנפילה גרמה לתינוק לחבלה בראשו.

אושי אבלס וגדליה ולדמן, חובשי איחוד הצלה שטיפלו בתינוק, מסרו: "האם סיפרה לנו כי התינוק נפל מעגלתו במהלך הנסיעה, לאחר שהאוטובוס בלם בפתאומיות. הענקנו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית החולים שניידר בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלה בראשו ומצבו מוגדר בינוני".

האירוע מצטרף לשורה של מקרי פציעות ילדים שאירעו בחודשים האחרונים בבני ברק ובסביבתה. לפני שבוע נפצעה ילדה בת 4 בינוני לאחר שנפלה משולחן ברחוב הרב שך בבני ברק, וחבלה בראשה. לפני כחודש נכווה פעוט בן שנתיים כתוצאה מסיר מרק רותח שנשפך עליו בביתו בבני ברק.