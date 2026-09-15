ילדה בת 4 נפצעה היום (שלישי) בינוני בנפילה משולחן ברחוב הרב שך בבני ברק. הילדה חבלה בראשה בעקבות הנפילה, וצוותי איחוד הצלה שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול רפואי ראשוני.

על פי הדיווח מדוברות איחוד הצלה במחוז מרכז, הילדה טיפסה על שולחן ונפלה ממנו, מה שגרם לה לחבלה בראש. בני משפחה שהיו במקום סיפרו לחובשים על נסיבות האירוע.

ישראל אותמזגין ומשולם יוזביץ', חובשי איחוד הצלה שטיפלו בילדה, מסרו: "בני משפחה סיפרו לנו כי היא נפלה משולחן עליו טיפסה ונחבלה בראשה. הענקנו לה טיפול רפואי והיא פונתה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים שיבא בתל השומר כשמצבה מוגדר בינוני".

האירוע מצטרף לשורה של מקרי נפילות וחבלות בקרב ילדים צעירים שאירעו בחודשים האחרונים. לפני שבוע נפצעו שתי אחיות חרדיות בתאונת דרכים ברחוב הרב שך בבני ברק, כאשר הן נחבלו בראשן ובגפיהן בעקבות פגיעת רכב פרטי.

קיצוניים השתוללו בסליחות עם הפייטן אשר בן דוד וניתקו את החשמל | צפו בתיעוד קובי ישראל | 11:42

בארגוני ההצלה ממליצים להקפיד על כללי בטיחות בבית: למנוע מילדים לטפס על רהיטים, להרחיק כיסאות ושרפרפים מאזורים שבהם ילדים עלולים להשתמש בהם כדי לטפס, ולפקח על ילדים צעירים באופן רציף.