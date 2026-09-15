אירוע חריג ואלים בבית הכנסת: מתפלל דקר ביד מתפלל אחר

שוטרי משטרת ניו יורק. אילוסטרציה ( צילום: אתר שאטרסטוק )

נער יהודי בן 14 נפצע בידו לאחר שנחתך, על פי החשד, בידי מתפלל בן 22 בתוך בית הכנסת "קדושת יוסף ווערדאן" בבורו פארק שבברוקלין. המקרה התרחש ביום שני בערב, סמוך לשעה 19:20, בבית הכנסת ברחוב 54, בקרבת השדרה ה־17.

על פי הפרטים שמסרה משטרת ניו־יורק לכלי התקשורת המקומיים, השוטרים הוזעקו לבית הכנסת בכתובת 1675 רחוב 54, בעקבות דיווח על האירוע. לפי המשטרה, החשוד השתמש בכלי חיתוך ופצע את הנער בידו. החשוד, בן 22, נלקח למעצר לאחר האירוע. הנער שנפגע סירב לקבל טיפול רפואי במקום, כך נמסר בדיווחים שהתבססו על המשטרה. לא דווח על נפגעים נוספים. שני המעורבים - הנער והחשוד, תוארו כמתפללים בבית הכנסת. לפי דיווח ב־New York Post, מקורות במקום מסרו כי החשוד מוכר לתושבי השכונה ונוהג לפקוד לעיתים קרובות בתי כנסת באזור. מדובר במידע המיוחס למקורות מקומיים ולא בהודעה רשמית של משטרת ניו־יורק. התרגיל שהפיל את גנב התפילין: "מישהו נכנס לך באוטו, רד למטה" חזקי שטרן | 09:36 בחזור מאומן: הפייטן אלחנן משמרתי עוכב בשדה התעופה בבודפשט איציק אוחנה וקובי ישראל | 09:20 נכון לעת הזו, לא פורסמו שמו של החשוד או זהות הנער שנפגע, ולא נמסרו פרטים על הרקע שהוביל לאירוע. המשטרה ממשיכה בבדיקת נסיבות המקרה ובבירור המניע. גם טרם פורסם אם הוגשו נגד החשוד אישומים רשמיים ומהן העבירות המיוחסות לו. אין בפרטים שפורסמו עד כה הודעה של המשטרה שלפיה האירוע נחקר כפשע שנאה.

בית הכנסת ( צילום: גוגל מפות )

האירוע בבורו פארק מצטרף לתחושת דריכות גוברת בקרב קהילות יהודיות בניו יורק, ובייחוד באזורים חרדיים שבהם בתי הכנסת פעילים לאורך היום ומשמשים לא רק לתפילה אלא גם למפגש קהילתי, ללימוד ולפעילות משפחתית. עם זאת, בשלב זה לא פורסם מניע רשמי לאירוע, ולכן אין לקבוע כי מדובר בתקיפה על רקע אנטישמי עד להודעה מוסמכת של המשטרה או גורמי החקירה.

בורו פארק היא מן הריכוזים החרדיים הגדולים בארצות הברית, והמרקם הציבורי בה נשען במידה רבה על בתי הכנסת, הישיבות וארגוני החסד המקומיים. פגיעה בתוך בית כנסת, גם כאשר נסיבותיה עדיין אינן ברורות, מעוררת הד ציבורי נרחב בשל התחושה שמקום שנועד לתפילה ולביטחון קהילתי נחצה באלימות.

בשנים האחרונות תועדו בניו יורק מקרים רבים של הטרדה, איומים ופגיעות נגד יהודים ומוסדות יהודיים. לפי נתוני הליגה נגד השמצה, בשנת 2025 תועדו במדינת ניו יורק 227 אירועים אנטישמיים במוסדות יהודיים, מהם 133 בבתי כנסת; נתון זה היה נמוך מעט לעומת 2024, אך גבוה ב־170% לעומת 2022.

גם ב־2024 דווח על עלייה בתקיפות אנטישמיות בעיר ניו יורק: 69 תקיפות תועדו במהלך השנה, עלייה של 32% לעומת 2023. יהודים אורתודוקסים היו יעד ל־52% מן התקיפות המתועדות, נתון הרלוונטי במיוחד לשכונות כמו בורו פארק, שבהן רבים מהתושבים מזוהים חיצונית כיהודים חרדים.

הקהילות החרדיות בברוקלין חוו לאורך השנים גם אירועים אלימים בקרבת בתי כנסת. בספטמבר 2019, למשל, אב ובנו נפצעו בדקירות מחוץ לבית כנסת בקנזינגטון, שכונה הגובלת בבורו פארק, לאחר עימות עם כמה אנשים ששהו במקום; במקרה ההוא נעצר חשוד ונגדו הוגשו אישומים.

באוגוסט 2024 אירעה דקירה מחוץ למרכז חב״ד–ליובאוויטש בקראון הייטס שבברוקלין. על פי תיעוד המקרה שפורסם בידי ה־ADL, החשוד צעק קריאות פוליטיות ואיים על הקורבן לפני הדקירה; בהמשך הוגש נגדו אישום בתקיפה כפשע שנאה והוא נידון לחמש שנות מאסר באוקטובר 2025. זהו אירוע שונה בנסיבותיו מן המקרה הנוכחי, אך הוא ממחיש מדוע כל דיווח על אלימות סביב מוסד יהודי בעיר זוכה לתשומת לב רבה.

החקירה בפרשת בורו פארק עדיין בראשיתה, והשאלה אם מדובר באירוע פלילי נקודתי, במשבר נפשי או בתקיפה בעלת מניע אידאולוגי צפויה להתברר רק לאחר השלמת בדיקת המשטרה ועדויות הנוכחים. בינתיים, הקהילה המקומית ממתינה לעדכונים ומחדדת את שאלת הביטחון במוסדות התפילה שלה.