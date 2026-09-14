בחור ישיבה חרדי, בן 23, שנפגע בתאונת אופנוע, יקבל פיצוי כולל בסך 410 אלף שקלים, כך נמסר היום (שני). הפיצוי נקבע לאחר שחברת הביטוח טענה כי מאחר שהוא לומד בישיבה וצפוי להמשיך ללמוד בכולל לאחר נישואיו, אין לחשב את הפסדי שכרו העתידיים לפי השכר הממוצע במשק.

התביעה הוגשה לבית משפט השלום בתל אביב באמצעות עו"ד לילך יפת, בעקבות נזקי הגוף שנגרמו לבחור הישיבה. מומחה רפואי שמונה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי קבע כי לתובע נותרה נכות צמיתה בשיעור של 19%, בעקבות שבר תוך מפרקי בברך ימין, המשפיע באופן קל על כושר הפעולה הכללי שלו.

המחלוקת המרכזית בתיק עסקה בשאלה כיצד לחשב את הפסדי ההשתכרות העתידיים של בחור הישיבה. חברת הביטוח טענה כי מאחר שמדובר בצעיר חרדי ש"תורתו אמונתו", הוא צפוי להמשיך לאחר נישואיו ללמוד בכולל ולא להשתלב בשוק העבודה.

על בסיס טענה זו ביקשה חברת הביטוח לקבוע כי לא ייגרמו לו הפסדי השתכרות בעקבות התאונה, ולכן אין לפצות אותו בגין רכיב זה. לחלופין, ביקשה החברה לחשב את הפיצוי לפי שכר המינימום במשק ולא לפי השכר הממוצע.

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עו"ד יפת טענה מנגד כי אין להפלות בין בחור ישיבה לבין צעיר אחר בן גילו שטרם השתלב בשוק העבודה ומסלול השתכרותו עדיין לא התגבש. לדבריה, אין לקבוע כבר בגיל צעיר כי בחור הישיבה לא יעבוד בעתיד.

לטענתה, "כושר ההשתכרות" הוא משאבו האישי של האדם, ואין לשלול מהצעיר את זכות הבחירה להשתלב בעתיד במעגל העבודה, בכל משלח יד שיבחר, מסופר סת"ם ועד מהנדס בניין.

בית המשפט קיבל את עמדתה וקבע כי בהתחשב בגילו הצעיר של תלמיד הישיבה, החלטותיו בשלב זה אינן יציבות ועשויות להשתנות. לפיכך, נקבע כי חישוב הפיצוי בגין הפסדי השתכרותו העתידיים ייעשה לפי השכר הממוצע במשק, שעמד בתקופה הרלוונטית על 9,504 שקלים ברוטו.

בהמלצת בית המשפט נחתם הסכם פשרה, שבמסגרתו יקבל בחור הישיבה פיצוי של 350 אלף שקלים נטו. חברת הביטוח תוסיף שכר טרחת עורך דין בשיעור של 11% ומע"מ והחזר הוצאות, כך שהסכום הכולל יעמוד על 410 אלף שקלים.

עו"ד יפת מסרה כי אין זו הפעם הראשונה שבה חברות ביטוח מנסות להפחית פיצויים לצעירים חרדים הלומדים תורה, בטענה כי "תורתם אמונתם" ולכן אינם צפויים לסבול מהפסדי השתכרות. לדבריה, גם בציבור החרדי אנשים עובדים לפרנסתם במקצועות שונים, ובחור ישיבה צעיר זכאי לפיצוי כמו כל נפגע אחר בן גילו.