רגע לפני שיושבים לשולחן החג של ראש השנה, הגיע ריי בן ה-5 למשרדי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ירושלים כדי להגשים חלום. הילד שנפצע באורח קשה מאוד באירוע הדקירה הנורא בבית שמש לפני פחות מחודש, שבו נרצח בן דודו הלל מרדכי דדון ז"ל בן ה-7, הביא איתו אור עצום ליחידה שחוקרת את תיק הרצח.

ריי עלה על מדי משטרה שנתפרו במיוחד למידותיו הקטנות, נסע בניידת המשאלות של חטיבת הקהילות והמתנדבים במשטרה עם אורות מהבהבים, פגש ורכב על הסוס המשטרתי, ושוחח עם מפקד המחוז ניצב אבשלום פלד. בטקס מרגש שגרם גם לחוקרים הקשוחים ביותר לדמוע, הוענקו לו דרגות משטרה על ידי הקצין הממונה על החקירה.

רפ"ק גיא אברהמי, סגן מפקד מפלג תשאול בימ"ר שאמון על החקירה ומלווה את המשפחה, מסר: "הילד הזה עבר טראומה בלתי נתפסת. לראות אותו היום עומד על הרגליים, הולך, מתפקד ומחייך, זה מרגש ברמות שקשה לתאר. זה כבוד גדול עבורנו לעמוד כאן היום ולהצדיע לו".

גם אמו של ריי, לינוי, עמדה שם בהתרגשות וסיפרה שדווקא עכשיו, החיוך של ריי על המדים נותן למשפחה אוויר לנשימה וכוח להמשיך הלאה.

כזכור, האירוע המחריד התרחש בתחילת חודש אוגוסט ברחוב עמק הזיתים בשכונה הוותיקה בבית שמש. שני ילדים, בני דודים בני 5 ו-7, נדקרו באמצעות חפץ חד בעת ששיחקו בבריכה בחצר הבית. הילד בן ה-7, הלל מרדכי דדון ז"ל, נפטר מפציעותיו, וריי נפצע באורח קשה מאוד.

מחקירת המשטרה עלה החשד כי החשוד, ליאל איפרגן בן 26, הגיע לסביבת הדירה בה שהו הקורבנות מספר שעות טרם המקרה. שם התקיים שיח קצר בינו לבין בעל הבית, שלאחריו חזר לביתו. לפי החשד, לאחר מספר שעות הגיע פעם נוספת אל הדירה, שם הבחין בקטינים ודקר אותם.