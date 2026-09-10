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"ראש ממשלה? אוי ואבוי"

הראשל"צ במתקפה חריפה על איזנקוט: "הסברתי לו ואפילו לא ענה לי, קצת כבוד, פונה רב ראשי"

הראשון לציון הגר״י יוסף במתקפה חריפה נגד אייזנקוט: "אם יקרה שהשמאל ואייזנקוט יעלו, אוי ואבוי! כשהוא היה רמטכ"ל פניתי אליו על עניין של חייל וחיילת באותו טנק, הוא אפילו לא ענה לי, הוא זה שחילן את הצבא, אפשר לסמוך עליו? | צפו (אקטואלי, פוליטיקה)

4תגובות
(צילום: דניאל פרץ - המטבחון)

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף יוצא הערב (חמישי) במתקפה חריפה נגד יו״ר ״ישר!״ גדי איזנקוט, על רקע החלטות שקיבל האחרון בתקופת כהונתו כרמטכ״ל, ומזהיר מאפשרות של ממשלה בראשותו.

בכנס שנערך באשדוד אמר הגר״י יוסף: ״הצלנו את תלמודי התורה. אם פעם יעלו השמאל, איזנקוט והחברים שלו, אוי ואבוי. הוא היה רמטכ״ל, הוא עשה תקנה בצבא שיהיו חייל וחיילת בטנק בצבא ביחד. אוי ואבוי״.

בתקופה שבה כיהן כרב הראשי לישראל פנה הרב יוסף לאיזנקוט בנושא: ״הייתי אז רב ראשי, הסברתי לו מה חומרת העניין. ככה נלחמים בעניין? הוא אפילו לא ענה לי. חברים, קצת כבוד, אתה רמטכ״ל, פונה אליך רב ראשי, אפילו לא עונה״.

רק לפני חודשיים: ״איזנקוט אולי כן יחזור בתשובה״

המתקפה הנוכחית של הראשון לציון מגיעה כחודשיים לאחר התבטאות פומבית שונה לחלוטין ביחס לגדי איזנקוט. בשיעורו השבועי אמר הרב יצחק יוסף כי הוא אינו מאמין שראש הממשלה בנימין נתניהו יחזור בתשובה, אך הוסיף: ״איזנקוט אולי כן יחזור בתשובה״.

יום לאחר מכן, פורסם בגלי צה״ל דיווח של הכתב מרדכי הלפרין על דברים שאמר הרב יוסף בשיחה סגורה, שלפיהם הוא אף העלה אפשרות לתמוך באיזנקוט לראשות הממשלה. לפי הדיווח, הרב יוסף אמר: ״גדי איזנקוט הוא אדם טוב, יהודי חם, הוא אוהב את לומדי התורה״, והוסיף: ״אפשר שנלך איתו בבחירות הקרובות, אפשר לתמוך בו שהוא יהיה ראש הממשלה הבא״.

הפרסום עורר אז תגובה מלשכת הראשון לציון, שהכחישה את הדברים: ״תוכן הפרסום מוכחש לחלוטין, מצער שיש מי שבחר לסלף ולפרסם דברים שלא נאמרו״.
צה"לש"סגדי אייזנקוטיצחק יוסף

4 תגובות

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4
לראות ולא להאמין איך רמטכ"ל במדינת ישראל מרשה לעצמו להתעלם ממכתב של הרב הראשי. איפה נשמע דבר כזה? קצת דרך ארץ קדמה לתורה לא תזיק לאייזנקוט הזה, מזעזע.
ישראל
3
זכינו להיות בכנס הענק באשדוד לראות את הרב
שס
2
זו בדיוק האג'נדה הרדיקלית של בג"ץ והשמאל שחלחלה לתוך פיקוד צה"ל בתקופת איזנקוט, דרך דוחות מופרכים. ההתעלמות מפניית הרב הראשי היא הוכחה חותכת שהמטרה שלהם לא הייתה ביטחון, אלא כפייה חילונית וטשטוש הזהות היהודית.
יוסי

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