הקו החם: אינטרסים ומשברים מאחורי התיאום החשאי עם מוסקבה

נתניהו ופוטין ( צילום: Prime Minister of Israel )

הקו החם ששרד את הסערה

מתחת לרדאר של המתיחות הגיאופוליטית החריפה והמלחמות הבוערות במזרח התיכון, ישנו ערוץ אחד שעדיין מסרב להינתק. בזמן שמוסקבה מהדקת את קשריה עם טהרן והזירה האזורית סוערת, המציאות בשטח חושפת מערכת יחסים מורכבת שבה הפרגמטיזם הצבאי ממשיך להכתיב את הכללים. על פי דיווח שפורסם לראשונה בסוכנות הידיעות "נובוסטי", שגריר רוסיה בתל אביב, אנטולי ויקטורוב, חשף פרט שנשמע לכאורה שגרתי, אך נושא משמעות אסטרטגית עמוקה: בין צה"ל לבין הצבא הרוסי ממשיך להתקיים באדיקות מנגנון התיאום הצבאי, שמטרתו העליונה היא מניעת "תקריות לא רצויות" בשמי סוריה. ויקטורוב הדגיש כי הצדדים שומרים על דיאלוג שוטף הכולל החלפת מידע מודיעיני שנועד למנוע פגיעה הדדית בכוחות. חשיפה זו מאותתת בבירור כי למרות המלחמה באוקראינה וההתקרבות חסרת-התקדים של הקרמלין לציר האיראני, האינטרס הקריטי למנוע התנגשות ישירה בשדה המערכה הסורי נותר חזק מכל משבר דיפלומטי. התאבדות או כניעה: סחרור הזעם שמפרק את המשטר האיראני מבפנים יהודה גליקמן | 16:04 "הסתכלנו למעלה וראינו רגליים": מחזה לא ייאמן נצפה באמצע הכביש אריה רוזן | 16:01 כשהשמים תלויים על חוט של מזל המנגנון הקריטי הזה – ה-Deconfliction Mechanism בשפה המקצועית – נולד בספטמבר 2015, בדיוק ברגע שבו הדוב הרוסי דרך רשמית על האדמה הסורית ושינה במחי-יד את כל כללי המשחק האוויריים במרחב. התשתית שלו בנויה על קו תקשורת ישיר ומאובטח ("קו חם") המחבר ישירות בין מפקדת חיל האוויר בבור בקריה בתל אביב לבין חדר המבצעים הרוסי בבסיס חמיימים שבסוריה. תכליתו קריטית וממוקדת: למנוע תרחישי אימה שבהם סוללת הגנה אווירית רוסית מורידה מטוס קרב ישראלי בשוגג, או שתקיפה של צה"ל פוגעת בטעות בחיילים רוסים. המחיר של טעות במערכת הזו נצרב באש באירוע הטראומטי של ספטמבר 2018, אז הפלת מטוס הביון הרוסי איליושין-20 – שבה מצאו את מותם 15 אנשי צוות – טלטלה את המערכת והוכיחה עד כמה דק הוא הקו המפריד בין שגרת תיאום לבין קטסטרופה צבאית רב-זירתית. מאז אותו אסון, חרף טלטלות עזות ומשברים דיפלומטיים חריפים, המנגנון סירב לקרוס. הצהרת השגריר בספטמבר 2026 חותמת את התמונה ומאשרת: גם כשהקרח בין המדינות נסדק, הקו החם בחמיימים ממשיך להלום ולתפקד בשוטף.

נתניהו ופוטין - צילום: משרד ראש הממשלה 10 10 0:00 / 1:09 נתניהו ופוטין ( צילום: משרד ראש הממשלה )

העלמת עין אסטרטגית – החוזה השקט בשמי סוריה

עבור ישראל, המנגנון הזה אינו רק פריט טכני-ביורוקרטי, אלא חמצן אסטרטגי ממדרגה ראשונה. הוא מעניק לצה"ל מרחב תמרון חיוני מול התבססות יעדים איראניים ונתיבי הברחה קריטיים של אמצעי לחימה מתקדמים לחיזבאללה על אדמת סוריה. מנגד, מוסקבה בוחרת בשיטה של "העמדת פנים" מכוונת – היא מעלימה עין מפעילות חיל האוויר הישראלי, כל עוד הבסיסים והכוחות הרוסיים נותרים מחוץ לטווח הסכנה.

זהו הסדר פרגמטי קר, מחושב ומדויק: ישראל נמנעת בקפידה מפגיעה בנכסים רוסיים, ובתמורה רוסיה בולמת כל ניסיון התערבות ישירה נגד המבצעים הישראליים במרחב האווירי. התוצאה בשטח היא מרחב פעולה מוגבל אך קריטי, המאפשר לישראל להמשיך לבלום ולסכל את פרויקט ההתבססות האיראני מתחת לאפם של הרוסים.

בשנים האחרונות, יחסי ישראל-מוסקבה נדחקו פעם אחר פעם אל סף תהום דיפלומטי. המלחמה הקשה באוקראינה, המתיחות סביב סוגיית הסנקציות, וההתקרבות האסטרטגית והמדאיגה בין הקרמלין לבין משטר האייתוללות בטהרן – כל אלה יצרו שורת חיכוכים חריפים שהעמיקו בצדק את החשדנות בירושלים. כאשר לכך מצטרפים דיווחים עקביים על הידוק שיתופי הפעולה הטכנולוגיים בין מוסקבה לטהרן, התמונה נראית כמי שדורכת על חבית חומר נפץ.

ובכל זאת, הצהרתו של השגריר ויקטורוב מחדדת את מה שקברניטי הביטחון יודעים היטב מאחורי הקלעים: בעולם האכזר של הריאל-פוליטיק, המעצמות יודעות היטב להפריד בין רטוריקה פוליטית לבין צרכים מבצעיים בוערים.

בסופו של דבר, הקו החם ששרד את כל הטלטלות מוכיח כי ירושלים ומוסקבה מנהלות מערכת יחסים של אינטרסים קרים ומחושבים. זהו אי של יציבות פרגמטית ויחסית בלב ים של אי-יציבות אזורית חסרת תקדים – עדות לכך שגם כשהרוחות סוערות והצירים משתנים, הצורך למנוע התנגשות חזיתית בשמי סוריה חזק מכל משבר.

התמונה הגדולה: פרגמטיות קרה בלב הסערה

חשוב לדייק: המנגנון הזה אינו מעיד כלל על ברית אסטרטגית או על קרבה מדינית בין ישראל למוסקבה. הוא מבטא דבר אחד ויחיד – אינטרס משותף צר, מדוד אך חיוני מאין כמותו: מניעת התלקחות מקרית ובלתי-מכוונת בין שני צבאות הפועלים באותה זירה צפופה ומדממת.

בעידן שבו הקרמלין מעמיק את בריתו עם משטר האייתוללות בטהרן וישראל נלחמת בעוז מול זרועות התמנון האיראני, הקו החם שבין הקריה לחמיימים נותר שריד נדיר – אחד הערוצים הבודדים שעדיין מתפקדים כסדרם על אף האש מסביב.

זוהי תזכורת חדה לכך שבמזרח התיכון הרותח, גם בשיאו של עימות רב-זירתי, הפרגמטיזם הקר והמחושב יודע לפעמים לפלס דרך בתוך החשכה ולבלום את המערכת רגע לפני ההתנגשות החזיתית.

ולדימיר פוטין ( צילום: משרד החוץ הרוסי )

הדילמה של ירושלים – נכס טקטי או נטל אסטרטגי?

בחדרי הדיונים הסגורים בירושלים מתנהלת בשקט דילמה אסטרטגית עמוקה, כזו שאין לה פתרונות קסם. מצד אחד, מנגנון התיאום הצבאי עם רוסיה בסוריה מעניק לישראל נכס מבצעי עצום: חופש פעולה יחסי וקריטי לסיכול יעדים איראניים ומשלוחי נשק לחיזבאללה, תוך מניעת התנגשות חזיתית עם מעצמה גרעינית. מצד שני, אותה מעצמה בדיוק מעניקה מעטפת מדינית – ואולי אף טכנולוגית – לטהרן, האויב המרכזי שמאים על קיומה של ישראל.

השאלה שמטרידה את מקבלי ההחלטות חורגת הרבה מעבר למישור הטכני: היא נוגעת לדקיקות המסוכנת שבין תועלת מבצעית קצרת-טווח לבין מחיר אסטרטגי ארוך-טווח.

היתרון המבצעי: המחיר של מניעת קטסטרופה

מאז 2015, המנגנון הזה מתפקד כחמצן עבור חיל האוויר. הקו החם בין הקריה בתל אביב לבין בסיס חמיימים מונע טעויות קטלניות ושומר על מרחב תמרון חיוני. בלעדיו, כל גיחה נגד שיירת טילים או בסיס התבססות הייתה עלולה להדליק ניצוץ בצד הרוסי ולהביא להסלמה רב-זירתית מסחררת.

עבור צה"ל, זוהי אבן יסוד במדיניות "כיסוח הדשא" – האפשרות להכות באיראן ובשלוחיה תוך צמצום דרמטי של הסיכון לעימות מעצמתי ישיר.

המחיר האסטרטגי: האם מוסקבה כפולה?

אולם המטבע הזה בעל שני צדדים כואבים. אותה רוסיה המאפשרת את מרחב הנשימה הישראלי, היא זו שמהדקת בעקביות את ציר הברית שלה עם משטר האייתוללות. דיווחים מטרידים על שיתופי פעולה טכנולוגיים, אספקת רכיבים מתקדמים, ידע בכטב"מים ומערכות הגנה, מעוררים בירושלים דאגה עמוקה.

גם אם המרחב הדיפלומטי של מוסקבה נזהר מלהפוך לשותף צבאי מלא, הגיבוי שהיא מעניקה לטהרן בזירות הבינלאומיות והביקורת העקבית שלה על ישראל יוצרים משוואה שאי אפשר להתעלם ממנה. התלות הסמויה הזו עלולה להפוך למלכודת ששולטת בידיים הישראליות.

הדילמה מתנקזת אל שלוש שאלות פתוחות ובוערות:

עד מתי? עד כמה רחוק אפשר להמשיך להעלים עין מהמעורבות הרוסית בחימוש איראן, כל עוד הקו החם בסוריה ממשיך לתפקד?

המחיר המדיני: האם הרווח המבצעי בשמי סוריה מצדיק הימנעות מעימות דיפלומטי או כלכלי רחב יותר מול הקרמלין?

תפנית אפשרית: מה יקרה ביום שבו מוסקבה תחליט להציב תנאים נוקשים יותר, או חלילה לנתק את השאלטר?

המבחן של הריאל-פוליטיק

הגישה הישראלית הקלאסית הייתה תמיד הפרדה קשיחה בין זירות: ניהול ערוץ פרגמטי מול מוסקבה בסוריה, לצד לחץ בלתי-מתפשר על איראן בשיתוף וושינגטון. אלא שהאיזון הזה הופך עדין ושביר מאי פעם.

הסכנה המרכזית היא שהצורך הטקטי יהפוך לתלות אסטרטגית עיוורת. אם ישראל תישען על המנגנון הרוסי גם כאשר המחיר האסטרטגי ממריא לשחקים, היא עלולה לגלות שחופש הפעולה המיידי בא על חשבון החופש האסטרטגי הרחב שלה.

המבחן אינו האם לשמור על הקו החם – אלא עד כמה רחוק אפשר ללכת איתו, לפני שהוא הופך מנכס מזהיר לנטל כבד מנשוא.