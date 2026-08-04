כיכר השבת

גיאופוליטיקה - מוקד המאבקים וההכרעות הגלובליות

ניתוחים אסטרטגיים, משברים בין-לאומיים והשפעתם הישירה על הביטחון, המדיניות והמרחב האזורי.

משבר דיפלומטי

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המלחמה הפסיכולוגית

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הסתבכות מבצעית

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13

בניגוד לציפיות

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3

בהיקף מיליארדי דולרים

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4

דרמה בממלכה | מאחורי הקלעים

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3

חזית אש חדשה

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המשחק הגדול

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1

מלחמת היום שאחרי

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2

הפקרות מדינית בשידור חי

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5

סדקים בברית הברזל

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1
כיכר השבת
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