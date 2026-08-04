גיאופוליטיקה - מוקד המאבקים וההכרעות הגלובליות

בדוח איומים דרמטי שמפרסם המטה ללוחמה בטרור בהולנד, שובצה ישראל לראשונה לצד איראן ורוסיה כמדינה המפעילה השפעה זרה. המהלך מעורר סערה חסרת תקדים, בעוד ירושלים דוחה את ההשוואה על הסף ורואה בכך עיוות חמור של מאבק לגיטימי באנטישמיות (בעולם)
בכלי התקשורת המובילים במוסקבה מנתחים את הצעדים האחרונים של הבית הלבן במזרח התיכון ומזהירים מפני הסלמה חסרת תקדים, תוך שהם מציגים פרשנות של עימות המוחות האסטרטגי והרגיש בין וושינגטון לבין טהרן בתקופה גורלית זו (בעולם)
בעקבות מבוי סתום אסטרטגי במערכה מול טהראן וכשלון הסנקציות והתקיפות האוויריות, חשפה רשת CNN כי פיקוד המרכז של ארה"ב שיגר פנייה חשאית וחריגה לקבוצת אנליסטים בדרישה דחופה למצוא דרכים יצירתיות ולא קונבנציונליות להפעיל לחץ ולהעניש את המשטר (מדיני)
בעוד המתיחות האזורית מגיעה לשיא ומאיימת להבעיר את המזרח התיכון כולו, מתברר כיצד בחרו קהיר ועמאן לנקוט בצעד מנוגד לציפיות, סירבו להצטרף לעימות הישיר מול טהראן, והעדיפו לשמור בקנאות על יציבות שלטונן ועל אינטרסים כלכליים קיומיים (בעולם)
מסמכים רגישים שדלפו מחשבון אישי של בכירי חברת אלביט ופורסמו ברשת חושפים תכתובות דרמטיות על עסקת ענק בהיקף מיליארדי דולרים לאספקת מל"טים מתקדמים וחימושים מדויקים לאיחוד האמירויות, בצל מתיחות ביטחונית אזורית חסרת תקדים מול איראן (צבא וביטחון)
בצעד חריג שחשף הניו יורק טיימס, מאות פוליטיקאים, משפטנים ומנהיגי שבטים בירדן חתמו על מכתב פתוח הקורא לסילוק הכוחות האמריקאיים מהממלכה, בזמן שבסיסים בהם שוהים חיילי ארה"ב הופכים ליעד למטחי טילים איראניים ומעוררים פאניקה ציבורית עמוקה (בעולם)
משטר א-שרע בדמשק מציב אולטימטום חריג ופרס כוחות ענקיים לאורך הגבול בעקבות איומי פלישה של מיליציות שיעיות פרו-איראניות מעיראק, ומזהיר בחריפות כי כל מתקפה שתצא משטח השכנה תיענה מייד באש חיה ותצית חזית מלחמה אזורית חדשה ומדממת (בעולם)
בייג'ינג ומוסקבה מזרימות תשתית טכנולוגית מתקדמת, מודיעין צבאי ודלק חיוני כדי להציל את משמרות המהפכה מקריסה מוחלטת, ומוכיחות שהעימות הבא מול ארה"ב יהיה הרבה יותר קשה, מורכב, ארוך ויקר מהעבר (גיאופוליטיקה)
בעוד המערכת הפוליטית בוושינגטון סוערת סביב חרדותיו של דונלד טראמפ, ישראל מסמנת נתיב עצמאי | יהודה גליקמן צולל אל תוכנית השיקום הלאומית, מנתח את הריקושטים הכלכליים ומשיב על השאלה שמטרידה כל משפחה: כמה המלחמה הזו תעלה לכיס של כולנו?! (מדיני, כלכלה)
ישראל שוקעת בבוץ הלבנוני, בעוד מגעים מדיניים מסוכנים בוושינגטון מותירים את הלוחמים ללא אופק | חשיפה מטלטלת על ההפקרה בקו החזית, התסכול של הדרג הצבאי, והמחיר הכבד שנשלם על הסכם כניעה שרק יחזק את ציר הרשע של איראן (פוליטי, מדיני)
הציבור הישראלי התרגל לשיתוף פעולה הדוק, אך בפועל קיים פער מדאיג בין וושינגטון לירושלים | מאחורי הקלעים מתגבש הסכם שעלול להשאיר את ישראל חשופה מול פרויקט הגרעין האיראני, כשהממשל האמריקני מסתמן כמי שבוחר באינטרסים צרים על פני ערבות הדדית (מדיני)