משחק אותה משוגע: במוסקבה מגיבים בזלזול למהלכים של טראמפ

עימות ענק מתבשל מאחורי הקלעים של הדיפלומטיה העולמית, וכעת במוסקבה מרימים את המסך על המשחק המסוכן והמטלטל ביותר שמנהל הבית הלבן במזרח התיכון. על פי דיווח שפורסם תחילה בעיתון הרוסי איזווסטיה, מאחורי ההצהרות הרשמיות מסתתרת מערכה פסיכולוגית מתוחכמת שנועדה לערער לחלוטין את הנהגת המשטר בטהרן.

עיתון 'איזווסטיה' הרוסי פרסם הערב חשיפה דרמטית על מערכה פסיכולוגית מתוחכמת שמפעילה ארצות הברית כנגד איראן. על פי הדיווח, וושינגטון מנהלת משחק מכוון של איומים והרגעה במטרה לבלבל את טהראן ולהכין את הקרקע למתקפה צבאית מפתיעה.

האנליסטים הרוסים שצוטטו בעיתון מצביעים על דפוס פעולה ברור: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ משלב הצהרות לוחמניות עם הזזת כוחות צבאיים, ומיד לאחר מכן נסוג זמנית או מבטל תקיפות ברגע האחרון. לטענתם, מדובר ב"אסטרטגיית משוגע" שמטרתה להרדים את ערנות המשטר האיראני ולהכינו להפתעה אופרטיבית קטלנית.

הדיווח הרוסי מתייחס לסדרת אירועים אחרונים: טראמפ הציב דד-ליין קצר במיוחד לאיראן להגיע להסכם בנושא מצרי הורמוז עד יום שלישי, כאשר הוא הבהיר כי אם לא יושג הסדר, הרפובליקה האסלאמית תתמודד מול תקיפות אוויריות הרסניות. זאת לאחר שבסוף השבוע דחה מתקפה מתוכננת שבה הייתה אמורה להשתתף גם ישראל.

במקביל, ההנהגה בטהראן בחרה להציג נרטיב הפוך לחלוטין. בכירים איראנים ותקשורת הממסד מתייחסים להצהרות האמריקאיות כאל "לוחמה פסיכולוגית חסרת שיניים". גורמים בטהראן אף חשפו בעבר כי נאלצו להיעזר בפסיכולוגים כדי לפענח את סגנון המשא ומתן המטורף של טראמפ.

איראן מנסה לשדר עסקים כרגיל ולועגת לנסיגות האמריקאיות. גורם איראני בכיר מסר לסוכנות הידיעות רויטרס את רשימת הדרישות של איראן בנוגע למצרי הורמוז: שליטה מלאה על תנועת השיט הנכנסת למיצר, לצד יכולת פיקוח והתערבות בתנועת השיט היוצאת. הגורם הבהיר כי "טהראן אינה צפויה לשנות את עמדתה".

מתחת לפני השטח, הצבא האיראני נותר בכוננות שיא. בכירים במשטר מבהירים כי כל תקיפה אמיתית תגרור תגובה רב-תיאטרית קשה שתפגע ישירות בבעלות הברית של ארה"ב במפרץ הפרסי. לראשונה מתחילת חילופי האש, צבא ארה"ב נמנע מלהגיב על מתקפות איראניות - הן על בסיס צבאי בכווית והן על ספינה במצרי הורמוז.