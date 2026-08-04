הפתרון של תושבי קובה לחום משאיר את העולם המום

תושבי קובה מתמודדים בשבועות האחרונים עם שילוב קשה של חום כבד והפסקות חשמל ממושכות. בסוף השבוע האחרון חוותה המדינה את הפסקת החשמל הארצית השישית מתחילת השנה, וכשמערכות הקירור שוב הושבתו, רבים בחרו לוותר על הלילה בבית.

לאורך טיילת ה"מלקון" המפורסמת של הוואנה נראו משפחות, צעירים ומבוגרים יושבים על ספסלים, נשענים על המעקה או פורשים שמיכות בניסיון ליהנות ממשב הרוח היחיד שהצליח להקל מעט על עומס החום.

הבית נשאר חשוך - והרחוב התמלא

בשכונות רבות נותקו הבתים מחשמל במשך שעות ארוכות. ללא תאורה, מאווררים או מזגנים, הטמפרטורות בתוך הדירות הפכו לבלתי נסבלות, במיוחד בשעות הלילה.

עבור רבים, הישיבה על קו החוף לא הייתה בילוי - אלא הדרך היחידה להעביר את הלילה בתנאים שאפשרו מעט מנוחה.

משבר שנמשך חודשים

הפסקות החשמל הפכו בשנה האחרונה לחלק משגרת החיים בקובה. המחסור בדלק, התקלות בתחנות הכוח והעומס הכבד על רשת החשמל מובילים שוב ושוב לניתוקים נרחבים ברחבי המדינה.

לפי הרשויות, מדובר כבר בהפסקת החשמל הארצית השישית מאז תחילת השנה.

התמונות שמספרות את הסיפור

התיעוד מהוואנה המחיש את עוצמת המשבר טוב יותר מכל נתון: במקום רחובות שקטים ובתים מוארים, הטיילת המרכזית התמלאה באלפי בני אדם שחיפשו מעט אוויר קריר יותר.

עבור המבקרים, המראה הזכיר יותר מחנה לילה מאולתר מאשר אחד מאתרי התיירות המפורסמים ביותר בקובה.

לפי דיווח של רויטרס, התושבים מקווים שהחשמל יחזור במהירות, אך כל עוד גל החום נמשך והפסקות החשמל חוזרות על עצמן, נראה שהטיילת תמשיך לשמש עבור רבים כחדר השינה הגדול ביותר בעיר.