הענק הכחול: השוטר הכי גבוה באמריקה הושבע לתפקיד 

ג'ורדן וילמור מתגייס למשטרה ( צילום: רשתות חברתיות )

ג'ורדן וילמור, בן 25, הושבע בתחילת יולי לשורות משטרת קמה בטקסס, לאחר שהשלים את ההכשרה הנדרשת וקיבל את הרישיון לעבוד כשוטר במדינה. בגובה של -2.21 מטרים, הוא נחשב לשוטר הגבוה ביותר באמריקה.

וילמור נולד במרילנד וגדל בממפיס, טנסי. לפני שפנה לקריירה משטרתית הוא עסק בכדורסל ושיחק בקבוצות מכללות בארצות הברית, ובהמשך שיחק גם באופן מקצועי מחוץ למדינה. למרות הרקע הספורטיבי, וילמור סיפר כי שאיפתו הייתה לעסוק באכיפת החוק. לאחר שעבר לקמה, הוא החל בתהליך ההכשרה במשטרה והצטרף באוגוסט 2025 לאקדמיה של מחלקת המשטרה המקומית. לאחר שסיים את לימודיו באקדמיה, נדרש וילמור לעבור את מבחן ההסמכה של מדינת טקסס. במבחן הראשון הוא קיבל 69 נקודות, כאשר הציון הנדרש למעבר הוא 70. תפיסה דרמטית: קצין משטרה עצר פורץ - בזמן שניסה להיכנס מהחלון קובי רוזן | 03.08.26 הנהגים לא חשדו בדבר: מה הסתתר בצד הכביש? דני שפיץ | 03.08.26 הכישלון בנקודה אחת מנע ממנו לקבל את הרישיון, והוא נדרש לחזור על ההליך ולהתכונן למבחן נוסף.

בגובה של -2.21 מטרים, הוא נחשב לשוטר הגבוה ביותר באמריקה. - צילום: רשתות חברתיות בגובה של -2.21 מטרים, הוא נחשב לשוטר הגבוה ביותר באמריקה. | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:14

בשלב הזה קיבל וילמור סיוע משאקיל אוניל. כוכב ה-NBA לשעבר שמע על המקרה והגיע לפגוש את וילמור במשטרת קמה. אוניל החליט לסייע לו כלכלית, ובין היתר לקח על עצמו את הוצאות המחיה שלו למשך חמישה חודשים, כדי שיוכל להתמקד בהכנה למבחן ולא ייאלץ לעבוד בעבודה נוספת.

אוניל סיפר כי התרשם מהנחישות של וילמור ומהרצון שלו להפוך לשוטר. לדבריו, המטרה הייתה לאפשר לו להתמקד במבחן ולהעניק לו הזדמנות נוספת להשלים את התהליך.

וילמור חזר לאימונים, ניגש שוב למבחן ההסמכה ועבר אותו בהצלחה. לאחר שהשלים את כל הדרישות, הוא הושבע ב-7 ביולי כשוטר במשטרת קמה.

בטקס ההשבעה נכחו בני משפחתו ואנשי המחלקה. אמו הצמידה את התג למדים שלו, והוא נשבע אמונים לתפקיד.

"זה מרגיש לא אמיתי. אני מרגיש מבורך", אמר וילמור לאחר ההשבעה.

הגובה החריג שלו צפוי להיות גם אחד האתגרים המעשיים בעבודתו החדשה. במשטרת קמה נדרשו להתייחס מראש לנושא המדים והציוד, וכן לאפשרות של שימוש ברכב סיור שיתאים למידותיו.

עם הספונסר שאקיל אוניל ( צילום: מסך )

מפקד משטרת קמה, ריימונד גאריבי, סיפר כי וילמור בלט כבר במהלך ההכשרה, אך לא רק בגלל גובהו. לדבריו, ההתמדה שהפגין לאחר שנכשל במבחן בנקודה אחת הייתה גורם משמעותי בהחלטה להמשיך ולתמוך בו.

כעת, לאחר חודשים של הכשרה, מבחן נוסף וסיוע שקיבל מאוניל, וילמור מתחיל את דרכו כשוטר מן המניין.