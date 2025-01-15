בצהרי השבת האחרונה (פרשת ויחי) אדם בריון תושב קרית ספר, ניסה לתקוף באלימות דיין ואב"ד חשוב בעיר | הרקע למעשה המביש: דין תורה שהיה בעבר הקשור למשפחתו של האיש, אך הדיון לא נטה לכיוונם | בנו של אותו אדם בריון החל להתנהג באלימות והילך אימים כלפי הדיין הוותיק שברגע האחרון ניצל (חרדים)
צעיר חרדי כבן 19 נסע בתחבורה הציבורית בירושלים, אך כשירד בתחנה - בריון חילוני החל לתקוף אותו באלימות קשה | "כל החרדים סוחטי כספים וגונבים את המדינה", הסביר הבריון, "אנחנו נגמור אתכם, עד שלא תהיו פה יותר" | עוברי אורח התערבו והצעיר ניצל מהלינץ' אך נזקק לטיפול רפואי | כל הפרטים (חדשות)