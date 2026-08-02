"אחי, אני לא מנוף": בעל חווה החליט לבדוק את גב הסוס שלו

הרוכב המלא עולה על הסוס ( צילום: מסך )

בימים האחרונים הופץ ברשתות החברתיות סרטון קצר שצולם בחווה במישיגן, ארצות הברית. בתיעוד נראה אדם כבד משקל עולה על גבו של סוס עבודה כהה.

הסרטון התפשט במהירות וצבר מיליוני צפיות. אך לצד החשיפה הגיע גם גל של תגובות חריפות: גולשים, חובבי סוסים ופעילים למען בעלי חיים טענו כי מדובר בעומס בלתי סביר על הסוס ואף העלו טענות להתעללות. בעקבות הסערה נפתחה חקירה על ידי משרד השריף של מחוז ויין במישיגן. הרשויות בדקו את נסיבות האירוע ואת מצבו של הסוס. המסקנה הייתה שונה מהצפוי: החקירה לא העלתה כי הסוס סבל מפגיעה גופנית, ולא הוגשו כתבי אישום פליליים נגד המעורבים.

כוח סוס: רוכב בדק את גב הסוס שלו - צילום: רשתות חברתיות כוח סוס: רוכב בדק את גב הסוס שלו | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:41

בחווה דחו את הטענות להתעללות והסבירו כי האדם שנראה בסרטון אינו רוכב קבוע, אלא עובד שסייע במקום, וכי מדובר היה באירוע חד־פעמי וקצר.

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לטענת בעלי החווה, בעקבות התפשטות הסרטון והזעם הציבורי הם ספגו איומים ואף אירועים אלימים. בנוסף, הם דיווחו על פריצה לחווה שבמהלכה נלקחו מספר סוסים ללא רשות.

סוסים הם בעלי חיים חזקים להפליא ביחס לגודלם. הם מסוגלים לרוץ למרחקים, למשוך משאות ולשאת רוכבים במשך שעות. אבל יכולת פיזית אינה אומרת שכל משקל מתאים לכל סוס.

הנתון המוכר ביותר בעולם הרכיבה הוא כלל ה־20%: משקל הרוכב, האוכף והציוד יחד אמורים להיות בדרך כלל סביב חמישית ממשקל גופו של הסוס. אלא שהמציאות מורכבת יותר. מחקרים מצאו שהיכולת תלויה גם במבנה הגב והעצמות, בכושר הגופני, בגיל, במצב הבריאותי, במהירות הרכיבה ובתנאי השטח.