"תפסיקי לרוץ": מרדף דרמטי של שוטר על סוס בעקבות גנבת | צפו

פרש ממשטרת ניו יורק הצליח ללכוד חשודה בגניבת תיק יד לאחר מרדף דרמטי ברחובות מנהטן, כשהוא דוהר אחריה במהירות מלאה.

המרדף החל בשעות הבוקר המאוחרות של יום רביעי האחרון, לאחר שהקורבן דיווח על הגניבה. השוטר, ששמו לא פורסם, יחד עם סוסו, פתח מיד במרדף שתועד במצלמת הגוף שלו.

במהלך המרדף צעק השוטר לעבר החשודה שוב ושוב לעצור, אך היא המשיכה לברוח תוך שהיא מכחישה כי גנבה את התיק.

המרדף הקצר התנהל על מדרכות, מתחת לפיגומים, בין מכוניות חונות ובחציית רחובות, עד שלבסוף נעצרה האישה על ידי עובר אורח ולאחר מכן נעצרה על ידי השוטר.

האישה הואשמה בגניבה ובהעברת מידע כוזב. הרשויות מסרו כי בעבר הורשעה ברצח בעקבות ירי קטלני בנהג מונית באפריל 2000, ריצתה עונש מאסר ושוחררה. כיום היא נמצאת תחת שחרור על תנאי לכל החיים.