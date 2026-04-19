כיכר השבת
ברחובות מנהטן

"תפסיקי לרוץ": מרדף דרמטי של שוטר על סוס בעקבות גנבת | צפו

שוטר ממשטרת ניו יורק עצר חשודה בגניבת תיק יד לאחר מרדף דרמטי על סוס ברחובות מנהטן | החשודה הורשעה בעבר ברצח ושוחררה על תנאי (מעניין)

"תפסיקי לרוץ", רגעי המרדף (צילום: nypd)

פרש ממשטרת ניו יורק הצליח ללכוד חשודה בגניבת תיק יד לאחר מרדף דרמטי ברחובות מנהטן, כשהוא דוהר אחריה במהירות מלאה.

המרדף החל בשעות הבוקר המאוחרות של יום רביעי האחרון, לאחר שהקורבן דיווח על הגניבה. השוטר, ששמו לא פורסם, יחד עם סוסו, פתח מיד במרדף שתועד במצלמת הגוף שלו.

במהלך המרדף צעק השוטר לעבר החשודה שוב ושוב לעצור, אך היא המשיכה לברוח תוך שהיא מכחישה כי גנבה את התיק.

המרדף הקצר התנהל על מדרכות, מתחת לפיגומים, בין מכוניות חונות ובחציית רחובות, עד שלבסוף נעצרה האישה על ידי עובר אורח ולאחר מכן נעצרה על ידי השוטר.

האישה הואשמה בגניבה ובהעברת מידע כוזב. הרשויות מסרו כי בעבר הורשעה ברצח בעקבות ירי קטלני בנהג מונית באפריל 2000, ריצתה עונש מאסר ושוחררה. כיום היא נמצאת תחת שחרור על תנאי לכל החיים.

מעצרניו יורקגניבהמרדףסוס

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (75%)

לא (25%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר