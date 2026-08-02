הכריש שינה כיוון והסתער: הדייג תיעד את הנשיכה הקטלנית

לפני ואחרי - הנרי גיבס בבית החולים לאחר התקרית ( צילום: רשתות חברתיות )

אירוע אימים התרחש בשבוע שעבר מול חופי פיג'י, כאשר הנרי גיבס יוצר תוכן בתחום הדיג, הותקף על ידי כריש במהלך צלילה. האירוע כולו תועד במצלמה, כאשר הכריש הסתער לעברו ונשך את רגלו הימנית.

גיבס, מניו זילנד, יצא לצלילת דיג בחנית יחד עם שני חברים. במהלך הצלילה הבחינו השלושה בכריש שונית אפור. בתחילה לא נראה היה כי מדובר בסכנה מיוחדת, אך בהמשך הבחין גיבס בשינוי בהתנהגותו של הכריש. לדבריו, הכריש החל לשחות במעגלים הדוקים מתחת לצוללנים, נעשה נסער יותר ואף הסתער בשלב מסוים לעבר הסירה. למרות סימני האזהרה, גיבס לא הפסיק את הצלילה. זמן קצר לאחר מכן הכריש שינה כיוון והסתער לעברו. "אחי, אני לא מנוף": בעל חווה החליט לבדוק את גב הסוס שלו דני שפיץ | 12:10 לא נראית אמיתית: הבננה הענקית שגדלה בגובה 15 מטרים דני שפיץ | 11:06 המצלמה תיעדה את הרגע שבו הכריש מתקרב במהירות ונושך את רגלו של גיבס. הדייג נשמע זועק מכאב, ולאחר התקיפה חבריו מיהרו לסייע לו ולחלץ אותו מהמים. גיבס הובהל לקבלת טיפול רפואי, שם התברר כי הפציעה חמורה. הוא עבר ארבעה ניתוחים והשתלת עור ברגלו הימנית.

הכריש שינה כיוון והסתער: הדייג תיעד במצלמה את הנשיכה הקטלנית - צילום: רשתות חברתיות הכריש שינה כיוון והסתער: הדייג תיעד במצלמה את הנשיכה הקטלנית | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:14

למרות חומרת הפציעה, הרופאים הצליחו להציל את רגלו, וגיבס צפוי לשמור על השימוש בכף הרגל ולהחלים.

באופן מפתיע, לאחר האירוע הוא לא הפנה את זעמו כלפי הכריש. גיבס אמר כי אין לו "שום טינה" כלפי בעל החיים, והכיר בכך שהוא עצמו היה במרחב המחיה של הכריש בזמן שעסק בדיג. לדבריו, ייתכן שהרעש מהסירה ומרובי הדיג גרם לכריש להיות נסער, אך הוא הוסיף כי לעולם לא יידע בוודאות מה גרם להתנהגותו.

גיבס הזהיר צוללנים שלא להתעלם משינוי בהתנהגות של כריש. לדבריו, אם כריש נעשה נסער, בלתי צפוי או אגרסיבי יותר, יש להפסיק את הצלילה ולהתרחק מהמקום.

כריש שונית אפור ( צילום: מאת NOAA Photo Library - corl0207, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63614162 )

הוא גם הודה כי טעה כשחשב שכריש השונית, הקטן משמעותית מכריש לבן גדול, אינו מהווה סכנה משמעותית. "אל תשפטו את הסיכון לפי גודלו של הכריש", הוא הזהיר.

כעת, לאחר ארבעה ניתוחים והשתלת עור, גיבס נמצא בתהליך החלמה ואומר כי האירוע העניק לו הערכה גדולה עוד יותר לחייו.