לראשונה מאז 2012

המטייל היה המום מהתגלית בחוף נתניה: אורח נדיר ממעמקים

מטייל שיצא לטיול בוקר שגרתי בחוף שושנת העמקים באזור נתניה, נתקל במחזה יוצא דופן: על החוף שכבה גופת כריש משונה למראה | מומחים מעמותת הכרישים בישראל זיהו את הכריש כשש-זים אפור | לפי נתוני העמותה, הפעם הקודמת שבה כריש מהמין הזה נסחף לחוף בישראל הייתה בשנת 2012 (בארץ)

הכריש הייחודי שוכב בחוף (צילום: אורי יוסף)

מטייל שיצא לטיול בוקר שגרתי בחוף שושנת העמקים באזור נתניה נתקל במחזה יוצא דופן: על החוף שכבה גופת כריש משונה למראה.

המטייל מיהר לדווח למוקד רשות הטבע והגנים, ופקחים הוזעקו למקום כדי לאסוף את הגופה, אולם כשהגיעו הכריש כבר לא היה שם, וככל הנראה נסחף חזרה לים.

עם קבלת התמונות הבינו ברשות הטבע והגנים שמדובר במין נדיר יחסית לאזורנו. התיעוד הועבר למומחים מעמותת הכרישים בישראל, שזיהו את הכריש כשש-זים אפור.

כריש מסוג שש-זים (צילום: שאטרסטוק)

שש-זים אפור הוא כריש החי בדרך כלל בעומקים של מאות מטרים, ולכן נדיר מאוד לפגוש אותו בקרבת החוף. בישראל נתקלים בו לרוב רק במסגרת דיג עמוק.

הכריש הייחודי יכול להגיע לאורך של עד כשישה מטרים, צבעו אפור-חום ועיניו גדולות ובעלות גוון ירקרק, תכונה האופיינית למינים החיים במעמקים. אחד המאפיינים הבולטים שלו הוא מבנה הסנפירים, בניגוד לרוב הכרישים שלהם שני סנפירי גב, לשש-זים יש סנפיר גב יחיד שממוקם בחלק האחורי של הגוף, סמוך לזנב. גם במספר פתחי הזימים הוא חריג: יש לו שישה פתחים בכל צד במקום חמישה, ומכאן שמו.

כרישים מהמין הזה ידועים בכך שהם שוהים בעומקים גדולים במהלך היום ועולים למים רדודים יותר בלילה. לפי נתוני העמותה, הפעם הקודמת שבה כריש מהמין הזה נסחף לחוף בישראל הייתה בשנת 2012, כך שמדובר באירוע נדיר במיוחד בנוף המקומי.

