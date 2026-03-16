כיכר השבת
"בגודל של ארבעה מטרים"

במטח הטילים האחרון לעבר ירושלים, נפגעו מספר מקומות מרכזיים בעיר העתיקה בירושלים - מקומות המקודשים ליהודים ולמוסלמים | תיעוד וסיקור מהזירות (חדשות משטרה)

3תגובות
תיעוד מהזירות
צילום: דוברות המשטרה
תיעוד מהזירות (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרים, חבלנים ולוחמי מג"ב במחוז ירושלים, מטפלים בשעה זו (שני) במספר זירות של נפילת שברי יירוט בעיר העתיקה בירושלים.

במהלך מטח הטילים האחרון ששוגר מאיראן לעבר העיר ירושלים, בוצעו מספר יירוטים בשמי העיר, שלאחריהם אותרו על ידי כוחות המשטרה ולוחמי מג"ב נפילות של חלקי יירוט ושברי טילים, חלקם גדולים מאוד.

מדובר במספר מוקדים בעיר העתיקה, בהם רחבת הר הבית, מתחם כנסיית הקבר ובאזור הרובע היהודי. כמו כן, אותרו שברי יירוט נוספים במוקדים שונים במרכז העיר ובמזרח ירושלים.

כוחות המשטרה של מחוז ירושלים, חבלני המשטרה ולוחמי מג"ב בודדו את הזירות ופועלים בשעה זו להסרת כל סיכון נוסף לציבור.

מהמשטרה נמסר: "אירוע זה ממחיש כי האויב אינו מבדיל בין דתות, בתי כנסת, מסגדים או כנסיות, וכן את חשיבותן של החלטות המשטרה לאכוף את הנחיות פיקוד העורף ולסגור את המקומות הקדושים לכניסת מתפללים ומבקרים. מדובר בהחלטות מבצעיות מבוססות הערכת מצב שמטרתן העליונה היא אחת - הצלת חיי אדם".

עוד נמסר: "המשטרה קוראת לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות המצילות חיים, להימנע מהגעה לזירות הנפילה עד לסיום הטיפול המקצועי של חבלני המשטרה".

הפגיעה במקומות הקדושים (צילום: דוברות המשטרה)
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
מפנים מקום לבית המקדש השלישי שירד מן השמיים
רפי
בדיוק מה שרציתי להגיד!!!
גיא
1
הכותרת לא מדויקת, זה לא הטיל שפגע במקומות הקדושים אלא היירוט
אליהו

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר