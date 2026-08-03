רגעי החילוץ

חופי דרום קליפורניה הפכו בימים האחרונים לזירה של מבצעי חילוץ מורכבים, כאשר השיא נרשם בחוף מנהטן ביץ'. צוותי הצלה הוזעקו למים כדי לחלץ קבוצת מתרחצים שמצאה את עצמה נאבקת חסרת אונים מול עוצמתו האדירה של האוקיינוס.

האירוע התרחש על רקע תנאי ים קיצוניים שפוקדים את האזור. לפי הדיווחים מהשטח, זרמי סחף חזקים וגלים עוצמתיים יצרו תנאים מסוכנים במיוחד עבור כל מי שנכנס למים. המצילים במחוז לוס אנג'לס, שתיעדו את רגעי החילוץ הדרמטיים, בחרו לפרסם את התיעוד החדש כחלק ממאמץ להגביר את המודעות בקרב הציבור לסכנות האורבות בים.

המתרחצים נאבקים בגלים - צילום: רשתות חברתיות המתרחצים נאבקים בגלים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:30

בעקבות האירוע, הרשויות החליטו להוציא "אזהרת גלים גבוהים" שנכנסה מיד לתוקפה. המצילים מדגישים כי הסכנה טרם חלפה: התנאים המסוכנים הללו, הכוללים גלים גבוהים וזרמים בוגדניים, צפויים להימשך לאורך כל סוף השבוע הקרוב.

קרוב לחוף

תופעות ימיות מסוכנות מתרחשות פעמים רבות דווקא במים הרדודים ובקרבה גדולה לחוף. בין היתר, נוצרים באזור זה זרמי סחף עוצמתיים, תעלות מים צרות ומהירות המושכות את הרוחצים מהחוף פנימה אל תוך הים, לצד גלים חזקים שצברו אנרגיה במעמקים ומשחררים אותה בבת אחת כשהם נשברים ברדודים.