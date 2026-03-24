סוף מר בגשר אריק: נקבע מותו של גבר שנסחף בירדן

אילוסטרציה

טרגדיה נוספת בנהר הירדן: גבר כבן 72 נקבע מותו היום (חמישי) לאחר שנסחף בזרם המים העז באזור גשר אריק. האירוע מצטרף לשורה של מקרי טביעה קשים שהתרחשו בנהר בעונת הזרימות הנוכחית, כאשר הזרמים החזקים הופכים את המים למלכודת מוות פוטנציאלית.

על פי הדיווחים שהתקבלו במוקדי החירום, הגבר נעלם מעל פני המים בשעות הצהריים, והדבר הוביל להפעלה מיידית של כוחות חילוץ והצלה מיוחדים. צוותים מאומנים פתחו בסריקות נרחבות לאורך גדות הנהר ובתוך המים הגועשים, תוך שימוש בציוד חילוץ מתקדם. לאחר זמן מה, אותר הגבר ונמשה מהמים כשהוא ללא דופק וללא נשימה. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום החלו מיד בפעולות החייאה מתקדמות, הכוללות עיסויים, הנשמות ומתן טיפול תרופתי. הצוותים הרפואיים פעלו במשך זמן ממושך בניסיון להחזיר את הגבר לחיים, תוך כדי פינויו לבית החולים. למרבה הצער, למרות המאמצים הנרחבים והטיפול המקצועי שניתן, מצבו של הגבר לא הוטב. בבית החולים נאלצו הרופאים להרים ידיים ולקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, כמקובל במקרים מסוג זה.

חיפושים דרמטיים בנחל מודיעין

סדרת אסונות בנהר הירדן

האירוע הטרגי מצטרף לשורה של מקרי טביעה קשים שהתרחשו בנהר הירדן בחודשים האחרונים. כידוע, בעונת הזרימות הנוכחית הזרמים בנהר מגיעים לעוצמה משמעותית, כאשר ספיקת המים מגיעה ל-12 מטר מעוקב לשנייה - נתון המעיד על כוח זרימה עצום.

בעבר התרחש אסון נורא נוסף באותו אזור, כאשר אב חרדי קפץ לנהר כדי להציל את בתו שנקלעה למצוקה במים. הבת חולצה בשלום, אך האב עצמו טבע למוות למרות מאמצי החילוץ. באירוע נוסף, נער חרדי נסחף בנחל מודיעין וגופתו אותרה רק לאחר ארבעה ימים של חיפושים נרחבים.

חוף סוסיתא בכנרת, בגשם המבורך

אזהרות חוזרות מגורמי ההצלה

גורמי החילוץ וההצלה מזהירים שוב ושוב מפני הסכנות הטמונות בשהייה סמוך למקורות מים בעונת הזרימות. הזרמים החזקים, המים הקרים והזרימה המשתנה יוצרים תנאים מסוכנים במיוחד, גם למטיילים מנוסים. במקרים רבים, אנשים שנקלעים למצוקה במים מוצאים את עצמם חסרי אונים מול כוח הטבע.

יצוין כי על פי נתוני מד"א, בשנת 2025 נרשמו 18 מקרי טביעה בים המלח, 134 בים התיכון, 12 בכנרת ו-2 בים סוף. מהנתונים עולה כי 74% מהטובעים היו גברים, וקבוצת הגיל המועדת ביותר לטביעה היא ילדים ופעוטות עד גיל 10.

גורמי ההצלה קוראים לציבור להימנע משהייה סמוך למקורות מים בעונת הזרימות, ובמיוחד להקפיד על פיקוח צמוד על ילדים. כמו כן, מומלץ להימנע מכניסה למים ללא נוכחות מציל מוסמך, ולהקפיד על כללי הבטיחות הבסיסיים.