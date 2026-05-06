פח אשפה ענק נפל ממשאית על רכב נוסע; זה מה שקרה לנהגת

אירוע חריג ומסוכן התרחש היום (רביעי) בשעת צהרים ברחוב המשורר בפתח תקווה במרכז הארץ, כאשר פח אשפה מוטמן כבד צנח מגובה רב על רכב פרטי שנהגה בו אישה כבת 60.

למרות עוצמת הפגיעה והנזק שנגרם לרכב, הנהגת ניצלה במצב קל בלבד, לפי דוברות איחוד הצלה.

על פי הדיווחים מהזירה, האירוע התרחש במהלך פעילות שגרתית של משאית איסוף אשפה המצוידת במנוף מיוחד להרמת פחים מוטמני קרקע. מסיבה שטרם התבררה, הפח השתחרר מאחיזת המנוף בעודו מונף באוויר, ונחת ישירות על הרכב הפרטי.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה מסניף פתח תקווה הוזעקו לזירה במהירות והעניקו לנהגת סיוע רפואי ראשוני בשטח. למרות המשקל הרב של הפח המוטמן והנזק הניכר שנגרם לכלי הרכב, מצבה של האישה הוגדר כקל.

האם הורישה הכל לשכן והותירה לבת שקל בלבד דניאל הרץ | 15:59

כוחות מקומיים הגיעו למקום כדי לבחון את נסיבות האירוע ולברר האם מדובר בכשל טכני במנוף המשאית או בטעות אנושית שהובילה לנפילה המסוכנת. יצוין כי מדובר באירוע נדיר מסוגו, שיכול היה להסתיים בצורה טרגית הרבה יותר.

אירועים דומים של פחי אשפה מוטמנים התרחשו בעבר במקומות שונים בארץ, אך לרוב הם כללו נפילה של אנשים לתוך הפחים ולא נפילת הפחים עצמם. המקרה הנוכחי מעלה שאלות בנוגע לבטיחות פעולות איסוף האשפה ברחובות העיר.