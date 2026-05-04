בלב התנועה העמוסה של כביש 1, בין ירושלים למרכז הארץ, התנהל הבוקר (שני) מבצע שנראה כאילו נלקח מסרט פעולה, אך המטרה הייתה ביטחונית וחד משמעית: בלימת רשת מתוחכמת להברחת שוהים בלתי חוקיים. כוחות מיוחדים של מג"ב, שפעלו תחת מעטה חשאיות כבד בשבועות האחרונים, "סגרו חשבון" עם חברי הרשת והביאו למעצרם של עשרות מעורבים.

האירוע הדרמטי נרשם על הכביש המהיר. תיעוד מהשטח מציג את רגעי הפשיטה: מיניבוס לבן, שנראה תמים למראה ונע בתוך זרם הרכבים, נעצר בפתאומיות על ידי כוחות הביטחון.

בתוך שניות, בלשים ומסתערבים חמושים ובפנים מכוסות הקיפו את הרכב, פתחו את דלתותיו ושלפו מתוכו את החשודים.

הנהג, ישראלי תושב כפר עקב בשנות ה-40 לחייו, נעצר במקום יחד עם 22 שוהים בלתי חוקיים שהצטופפו בתוך המיניבוס בדרכם ליעדים שונים בתוך המדינה.

המעצרים על הכביש לא היו מקריים, אלא שיאו של תהליך מודיעיני ארוך. באח"מ מג"ב עוטף ירושלים ניהלו חקירה סמויה נגד הרשת, שפעלה על פי החשד בשיטה מאורגנת שכללה ספסרים ונהגים שגזרו קופון מהסעת השב"חים.

המבצע הבוקר שילב את זרוע החשיפה של החטיבה הטקטית של מג"ב יחד עם יחידת הרחפנים, שעקבה מהאוויר אחר תנועת הרכבים החשודים וסיפקה לכוחות הקרקעיים תמונה מדויקת בזמן אמת, דבר שמנע כל אפשרות להימלטות.

במקביל לפשיטה על כביש 1, פשטו כוחות נוספים על שני מוקדים בשכונת ראס אל עמוד בירושלים. שם נעצרו שני חשודים נוספים, בשנות ה-20 וה-50 לחייהם, החשודים כמי שעומדים מאחורי ניהול הרשת כולה. על פי החשד, הם תפעלו את מערך הלוגיסטיקה והתיאום שאיפשר את זרם השב"חים לשטחי המדינה.

החשיבות של הפעילות הזו נעוצה בעובדה כי תופעת השב"חים מהווה פלטפורמה המנוצלת לא פעם לצרכים פליליים ואף ביטחוניים חמורים. במשטרה ובמשמר הגבול מדגישים כי המאבק נגד המסיעים, המעסיקים והלנים לא ייפסק, והוא יתמקד ב"ראש הנחש" – אותן רשתות מאורגנות שהופכות את הפרת החוק לעסק כלכלי משגשג על חשבון ביטחון הציבור. כלל החשודים הועברו לחקירה אינטנסיבית באח"מ מג"ב עוטף ירושלים, ובהמשך יוחלט על הארכת מעצרם בבית המשפט.