כיכר השבת
תביעה הוגשה

"זבל יהודי": פעיל השמאל תועד כשהוא מחרף מתיישב בזמן תפילתו

בעל חווה בבקעת הירדן תובע 160,000 ₪ מפעיל שמאל שהטריד אותו, חסם את דרכו וקילל אותו בביטויים קשים | התביעה הוגשה דרך ארגון חוננו (בארץ)

בעל החווה שהותקף על ידי הפעיל השמאלני (צילום: מתוך התיעוד, חוננו)

בעל חווה ותיק בבקעת הירדן הגיש תביעה אזרחית בסך 160,000 ₪ באמצעות ארגון חוננו נגד פעיל שמאל, לאחר שזה הטריד אותו מספר פעמים ופרסם את התיעוד ברשתות החברתיות.

לפי כתב התביעה, בחודש שעבר חסם הפעיל את דרכו של התובע ולא אפשר לו לעבור לשביל המוביל אל החווה, זאת למרות שאינו משרת כשוטר או מפקד בגזרה. הפעיל אף קילל את התובע וקרא לו "זבל יהודי", "טפיל", "מזבלה" ועוד, כשהכל מתועד בשידור חי.

שבועיים וחצי לאחר מכן ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, המתין הפעיל לבעל החווה מוקדם בבוקר, בעת שהתפלל עטור טלית ותפילין. הפעיל נצמד אליו במשך זמן רב והטריד אותו לאורך זמן ובאופן בוטה ביותר.

בין השאר איחל הפעיל "יום שואה שמח" לבעל החווה המתפלל, ובהמשך חירף וגידף במילים חמורות ביותר.

תום ניסני המתמחה בארגון חוננו מסר: "דווקא ביום השואה, ובאמצעות שלל כינויים שנדמה שנלקחו מתוך הפרוטוקולים של זקני ציון, בחר האנרכיסט להשפיל, להטריד ולפרסם הכפשות וביטויים דיבתיים כאחרון האנטישמים כלפי בעל חווה ביהודה ושומרון אשר עוסק בהגנה ושמירה על הארץ. הדבר הזה לא יכול לעבור בשתיקה".

