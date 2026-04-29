רכבי החירום בזירה ( צילום: דוברות זק"א )

אירוע טרגי ומצער התרחש היום (רביעי) סמוך לשעה 17:00 במתחם הקניות "ביג" החדש בעיר אופקים, כאשר גבר כבן 50 איבד את הכרתו והתמוטט במפתיע במהלך עבודתו במקום.

הדיווח הראשוני שהתקבל במוקדי החירום עורר בהלה בקרב הקונים והעובדים הרבים ששהו במתחם באותה שעה, ואלו הזעיקו מיד את כוחות ההצלה לזירה. על פי ההערכות הראשוניות של גורמי הרפואה, הרקע להתמוטטות הפתאומית הוא אירוע רפואי חריג שהוביל לקריסה מערכתית מהירה, ללא התרעה מוקדמת. עם קבלת הקריאה במוקד מד"א ובמוקד זק"א (1220), הוזנקו למקום צוותי רפואה דחופה ופרמדיקים בניסיון להציל את חייו של האיש. למרות הגעה מהירה של הצוותים וביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו שימוש בציוד רפואי ייעודי, מצבו של הגבר היה קריטי ולא נותר לצוותים הרפואיים אלא לאשר את מותו בזירה.

מתנדבי זק"א מרחב נגב מצוות אופקים הוזעקו לזירה מיד עם קבלת הדיווח על מותו של האיש. המתנדבים, בראשות מפקד זק"א אופקים ישראל רווח והמתנדב שמעון מוריוסף, פעלו ברגישות רבה ובמסירות לשמירה על כבוד המת, תוך שהם מסייעים לכוחות המשטרה בתיעוד ובאיסוף הממצאים בשטח. השמירה על כבוד המת בזירה ציבורית כזו מהווה אתגר מורכב עבור המתנדבים, שנאלצו לתחום את האזור ולמנוע פגיעה בכבוד הנפטר בשעות העומס של המתחם.

ישראל רווח ושמעון מוריוסף, שטיפלו בזירה מטעם זק"א, תיארו: "עם קבלת הדיווח הוזעקנו למתחם, מדובר גבר כבן 50 שעובד במתחם והתמוטט לעיני העוברים והשבים, פרמדיקים של מד"א נאלצו לאשר את מותו במקום. מתנדבי זק"א צוות אופקים מטפלים במקום בשמירה על כבוד המת".

מתנדבי הארגון המשיכו לשהות במקום זמן רב לאחר קביעת המוות כדי ללוות את הנפטר ולדאוג לכל הסידורים הנדרשים על פי ההלכה. גופת הנפטר פונתה להמשך הליכים, בעוד שבמתחם הקניות שררה אווירה קשה של הלם בעקבות הטרגדיה הפתאומית שהכתה בעיר אופקים.