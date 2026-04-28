הטיפול לא מצא חן בעיניו - אז הוא לקח את האמבולנס וברח | צפו

תושב זמר בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד שגנב אמבולנס מצוות רפואי שהגיע להעניק לו סיוע, כך הותר לפרסום עם הגשת כתב אישום נגדו על ידי יחידת התביעות של משטרת ישראל במחוז מרכז.

המקרה החריג, שהחל בדיווח על אדם הזקוק לטיפול רפואי והסתיים במצוד משטרתי בכבישים המרכזיים של אזור השרון, מעורר הדים בשל התעוזה והפגיעה הישירה בצוותי רפואה האמונים על הצלת חיים.

תחילתו של האירוע בשבוע שעבר, כאשר התקבל דיווח במוקדי החירום על גבר הממתין בשולי כביש 57, סמוך לצומת השרון (בית ליד), כשהוא נראה במצוקה. צוות רפואי שהוזעק למקום באמבולנס איתר את החשוד, אולם כבר עם תחילת המגע הראשוני התברר כי האירוע מקבל תפנית אלימה.

על פי ממצאי החקירה, החשוד, שהיה על פי החשד תחת השפעת אלכוהול ובמצב של גילופין, לא היה מרוצה מהטיפול שהוענק לו על ידי הפרמדיקים והחל לתקוף את אנשי הצוות שנמצאו במקום.

בעוד הצוות הרפואי מנסה להשתלט על הסיטואציה ולהגן על עצמו מפני התקיפה, ניצל החשוד את רגעי הבלבול, עלה אל כיסא הנהג של האמבולנס והחל בנסיעה פרועה לכיוון דרום על כביש 4. הצוות ההמום, שנותר בשטח ללא כלי הרכב המבצעי שלו, דיווח מיידית למשטרה על גניבת רכב החירום.

עם קבלת הדיווח, פתחו שוטרי תחנת שדות בסריקות נרחבות ובמחסומים לאורך ציר הנסיעה המשוער, במטרה לעצור את הרכב לפני שיגרום לתאונה קטלנית בשל מצבו של הנהג וסגנון נהיגתו.

לאחר מרדף קצר, אותר האמבולנס כשהוא נטוש סמוך למחלף בני דרור, אולם החשוד הספיק להימלט מהזירה רגלית. בעקבות כך, חוקרי הזירה הטכנולוגית של תחנת שדות יחד עם משרד החקירות פתחו בחקירה מואצת, תוך שימוש באמצעים מתקדמים ואיסוף ראיות פורנזיות וטכנולוגיות מהמסלול שעבר החשוד. המאמצים המודיעיניים נשאו פרי, וכעבור יומיים הצליחו השוטרים להתחקות אחר עקבותיו של החשוד ולבצע את מעצרו.

במהלך חקירתו עלה כי הרקע למעשה היה חוסר שביעות רצונו מההתנהלות הרפואית כלפיו, דבר שהוביל להתפרצות אלימה וגניבת רכב החירום היקר. מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית המשפט בהתאם להתקדמות החקירה וגיבוש התשתית הראייתית. היום, עם סיומה של החקירה המורכבת, הגישה יחידת התביעות של מחוז מרכז כתב אישום המייחס לו את גניבת הרכב, תקיפת הצוות הרפואי ועבירות נלוות, תוך הדגשת החומרה שבפגיעה במי שעוסקים במלאכת קודש של הצלת חיים בדרכים.