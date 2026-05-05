הרב אברהם זרביב שליט"א ( צילום: רשתות חברתיות )

מפגש מפתיע התרחש אמש (שני) בין כותלי הישיבה התיכונית בבני ברק, כאשר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נתקל באופן אקראי בדיין הרב אברהם זרביב, שהשיא משואה בטקס יום העצמאות.

המפגש, שהתקיים במסגרת אירוע "אבות ובנים" בישיבה שבה לומד בנו של בנט, הפך לרגע יוצא דופן כאשר בנט הרעיף שבחים על הרב שהפך לסמל בעיני רבים. על פי דיווח של העיתונאי מיכאל שמש, בנט לא חסך במילות הערכה והשווה את פועלו של הרב זרביב לדמויות מפתח בהיסטוריה הצבאית של ישראל. "אתה כמו אריק שרון וכמו מאיר הר ציון, ששינו והטמיעו שיטות לחימה חדשות", אמר בנט לרב זרביב לפי הדיווח. הרב זרביב, דיין בבית הדין הרבני בתל אביב, הפך במהלך המלחמה לאחת הדמויות המוכרות ביותר בציבור הדתי והחרדי. שירותו במילואים כמפעיל דחפורי D9 ברצועת עזה, לצד תפקידו הרבני, הפך אותו לסמל של שילוב בין תורה לצבא. במהלך השירות פיתח הרב שיטת לחימה חדשנית להריסת מבנים, שזכתה לכינוי "שיטת זרביב" ולפי הדיווחים תרמה להצלת חיי לוחמים רבים. במקום מירון; הראשונים לציון הגרש"מ עמאר והגר"ד יוסף בריקוד סוער בהדלקה בירושלים חיים רוזנבוים | 13:54 המפגש המפתיע מעורר עניין מיוחד לאור העובדה שבנט עצמו תקף בחריפות לא מכבר את אופיו של טקס המשואות השנה. ראש הממשלה לשעבר אף הבטיח לציבור כי "בשנה הבאה הטקס יחזור לעם", בביקורת על הממסד המארגן את האירוע הממלכתי. כעת, כאשר הוא פוגש את אחד ממשיאי המשואות הבולטים, הוא בחר להרעיף עליו שבחים ולהשוות אותו לדמויות היסטוריות.

הרב זרביב עלה לכותרות בעקבות התבטאויותיו הנחרצות בנוגע ללחימה ברצועת עזה. במהלך השירות קרא "לשטח את עזה", אמירה שעוררה הדים רבים בשיח הציבורי והפכה אותו לדמות שנויה במחלוקת בעיני חלקים מהציבור, אך לגיבור בעיני אחרים. בחירתו להשיא משואה בטקס יום העצמאות זכתה לביקורת חריפה בעיתונות הבינלאומית, אך גם לתמיכה רחבה בציבור הישראלי.

מלשכת בנט נמסר בתגובה לפרסום: "ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, השתתף עם בנו הצעיר דוד, בערב אבות ובנים בבית ספרו. הוא הגיע לאירוע בתור אבא ולא כאיש ציבור. מצופה מעיתונאים לכבד את הפרטיות של משפחתו". עם זאת, דברי השבח שחילק בנט לרב זרביב מעידים על הערכה עמוקה לפועלו הצבאי והרוחני.

האירוע בישיבה התיכונית בבני ברק התקיים במסגרת מסורתית של "אבות ובנים", שבה הורים ותלמידים מבלים יחד בלימוד ובפעילויות משותפות. נוכחותם של שני האישים - בנט כראש ממשלה לשעבר והרב זרביב כדמות ציבורית בולטת - הפכה את הערב לאירוע מיוחד עבור התלמידים ומשפחותיהם.

ההשוואה שערך בנט בין הרב זרביב לבין אריק שרון ומאיר הר ציון מדגישה את תפיסתו לגבי חשיבות החדשנות הצבאית. שרון, שהיה מפקד יחידה 101 ולימים שר הביטחון וראש הממשלה, נודע בפיתוח טקטיקות לחימה חדשניות. הר ציון, מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר, היה חלוץ בפיתוח שיטות מיוחדות למבצעים מעבר לקווי האויב. בנט ראה בפועלו של הרב זרביב המשך לדרכם של אנשי צבא אלו.

הרב זרביב, בן 52, אב לשישה ילדים, ממשיך לשלב בין תפקידו כדיין בבתי הדין הרבניים לבין שירות מילואים פעיל. במהלך המלחמה תיעד את עצמו במספר הזדמנויות תוך כדי פעילות מבצעית, וסרטונים אלו הפכו ויראליים ברשתות החברתיות. בסרטון אחד נראה כיצד הוא מפעיל דחפור D9 ומוריד מבנים בשיטה שפיתח, שיטה שלפי הדיווחים מאפשרת הריסה יעילה תוך הקטנת הסיכון ללוחמים.

המפגש בין בנט לרב זרביב משקף את המורכבות של השיח הציבורי בישראל בימים אלו. בעוד שבנט ביקר את הממסד המארגן את טקס המשואות, הוא בחר להעניק הכרה אישית לאחד ממשיאי המשואות שנבחרו על ידי אותו ממסד. הדבר מעיד על כך שמעבר למחלוקות הפוליטיות, קיימת הערכה לפועלם של אנשים המשלבים מסירות רוחנית עם שירות צבאי מסור.