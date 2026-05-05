ממדאני בקראון הייטס ( צילום: שמואל בצלאל דהן )

ביקור רשמי ובעל משמעות רבה, ויהיו שיאמרו מפתיע, נערך אתמול יום שני בשכונת קראון הייטס שבניו יורק, מול מרכז חסידות חב״ד ה-770 המפורסם, כאשר ראש העיר החדש, זוהראן ממדאני, הנחשב לשנוי במחלוקת בעקבות התבטאויותיו על ישראל, הגיע לסיור פרטי וממושך במוזיאון הילדים היהודי בשכונה.

את פניו של ראש העיר קיבלה הגב' דבורה הלברשטאם, ממייסדות המוזיאון ודמות מוכרת ומוערכת בפעילותה הציבורית כיו"ר הוועדה למאבק באנטישמיות וכנציבת משטרה לשעבר לענייני בטיחות קהילתית. אל ראש העיר התלוו בסיורו נציבת משטרת ניו יורק, ג'סיקה טיש, וחברת מועצת העיר קריסטל הדסון, המייצגת את אזור קראון הייטס. הביקור, לפי הדיווח באתר COLive, הוא המשך ישיר למערכת היחסים שנרקמה בין ראש העיר לקהילה החב"דית מאז כניסתו לתפקיד. כזכור, בחודש ינואר האחרון, סמוך לבית המדרש 770, אירע פיגוע דריסה קשה שעורר חרדה רבה בשכונה. הגב' הלברשטאם ציינה כי כבר באותו לילה יצר עמה ראש העיר קשר אישי והגיע לזירה תוך שעות ספורות כדי להביע תמיכה מקרוב. היא הדגישה כי במהלך השיחות הללו הפגין ראש העיר כבוד רב לרבי ולקהילה, ואף התעניין בפרטי התאריך המצוין בחב״ד, י' שבט, שחל באותו זמן, ואף למד להגות נכון את המושג "יארצייט" כשהוא משתמש בו במסיבת העיתונאים הרשמית שקיים.

ביציאה מהמוזיאון ( צילום: שמואל בצלאל דהן )

לפי הדיווח, הסיור במוזיאון החל בקומות העליונות, שם גוללה הלברשטאם בפני ראש העיר את הסיפור הכואב שעומד מאחורי הקמת המבנה המפואר – הנצחת זכרו של בנה, ארי הלברשטאם הי"ד, שנרצח בפיגוע הטרור על גשר ברוקלין בשנת 1994. הביקור נערך בתזמון מרגש במיוחד, ימים ספורים לפני יום הולדתו של ארי (שיחול ב-6 במאי, יום לאחר ל"ג בעומר), והלברשטאם ציינה בפני ראש העיר כי היא חשה שרוחו של בנה מקבלת את פניו במוזיאון שהוקם כדי להפיץ אור וחינוך לסובלנות.

במהלך המעבר בין המוצגים השונים, הפגין ראש העיר עניין רב ואף שיתף בזיכרונות אישיים. כשעברו ליד מיצג "הסופרמרקט הכשר", זיהה ממדאני את חטיף ה"במבה" הישראלי וסיפר בחיוך כי גדל על החטיף הזה שאותו אכל אצל חבר יהודי בילדותו.

בהמשך, במיצג "שולחן השבת", קיבל הסברים מפורטים על מצוות הדלקת נרות שבת על ידי נשים ובנות, תוך דגש על המבצעים של הרבי מליובאוויטש בעניין זה, וכן על דיני הכשרות ומנהגי השבת השונים בבית היהודי.

חלקו השני של הביקור הוקדש לנושאים ביטחוניים ומדיניים בקומה השישית של המוזיאון, שם עוסקים במאבק בטרור ובפשעי שנאה. הלברשטאם שיתפה את ראש העיר במאבקה הסיזיפי מול רשויות החוק בשנות ה-90, כאשר ה-FBI סירב בתחילה להכיר ברצח בנה כאירוע טרור והגדיר אותו כ"זעם בכבישים".

היא תיארה את התהליך הארוך עד לשינוי ההגדרה, וכיצד הייתה שותפה בכתיבת חוקי הטרור הראשונים של מדינת ניו יורק תחת ממשלו של המושל פאטאקי, חוקים שנחתמו באופן מצמרר ממש ערב מתקפת ה-11 בספטמבר.

בסיום הביקור נערכה פגישה פרטית בין ראש העיר לגב' הלברשטאם, שבה דנו בהמשך שיתוף הפעולה ובדרכים לחיזוק האבטחה סביב מרכז חב"ד העולמי 770. ראש העיר הביע נכונות רבה ואף הקשיב קשב רב להצעה להביא קבוצות של תלמידי בתי ספר ציבוריים לסיורים במוזיאון, במטרה למגר את האנטישמיות דרך חינוך והכרות עם המורשת היהודית. הלברשטאם סיכמה את הביקור בתחושת אופטימיות, כשהיא מגדירה את ממדאני כאדם קשוב, מכבד ומסביר פנים, ומביעה תקווה כי זוהי תחילתה של ידידות ארוכת שנים לטובת ביטחון הקהילה.

אחרי הביקור צייץ ממדאני: ״דבורה הלברשטאם הקדישה את חייה לפעילות למען ביטחונם ורווחתם של יהודי ניו יורק. הבוקר היא קיבלה את פניי, יחד עם הנציבה טיש וחברת המועצה הדסון, במוזיאון הילדים היהודי, שם דנו בחשיבות הבטחת היותה של העיר הזו מקום שבו ניתן לחגוג את ההיסטוריה היהודית ולחלוק אותה עם כולם – כולל עם צעירי ניו יורק.

״בחודש מורשת יהדות אמריקה זה, אנו מוקירים את התרבות וההיסטוריה העשירה שיהודי ניו יורק תורמים לעירנו מדי יום ביומו״.