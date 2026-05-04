משטרת טורונטו חוקרת אירוע ירי מרכב חולף לעבר תושבים יהודים בעלי חזות דתית כפשע שנאה חמור. כך דווח ב-YWN.

התקיפה התרחשה ביום חמישי האחרון, כאשר חשודים שנסעו ברכב פתחו באש באמצעות רובי ג'ל (כדורי פולימר רכים) לעבר עוברי אורח יהודים.

כתוצאה מהירי נגרמו לקורבנות פציעות קלות, בעוד שהחשודים נמלטו מהזירה במהירות. במוצאי שבת פרסמה המשטרה המקומית תיעוד ממצלמות האבטחה של הרכב החשוד, בתקווה שהציבור יסייע בזיהוי המעורבים ובהבאתם לדין.

אירוע זה אינו עומד בחלל הריק, אלא מהווה חלק מרצף מטריד של תקיפות אנטישמיות באזור טורונטו ורחבי קנדה. רק בשבת האחרונה הותקף גבר יהודי בעיר ווהן הסמוכה על ידי אדם שניסה להתפרץ בכוח לבית כנסת מקומי במהלך התפילה.

יום לאחר מכן, נופץ חלון הראווה של חנות היודאיקה "אלף בית" באמצעות אבן שהושלכה לעברו, באירוע שטופל על ידי המשטרה כמעשה וונדליזם על רקע אנטישמי. רצף האירועים הללו יוצר תחושת חוסר ביטחון בקרב הקהילות היהודיות בפרברים הגדולים של קנדה.

במרכז לישראל ולענייני יהודים (CIJA) הגיבו בחריפות למקרה והזהירו כי תקיפות מסוג זה עלולות להסלים לכדי טרור ממשי, בדומה למקרים שנראו לאחרונה באוסטרליה, בריטניה וארצות הברית.

לפי הדיווח, בהצהרה שמסר הארגון נאמר כי המדינה מתמודדת עם גל של קיצוניות אלימה ורדיקליזם המאיים לא רק על הקהילה היהודית, אלא על הערכים הדמוקרטיים והביטחון האישי של כלל אזרחי קנדה. לדבריהם, שתיקה או אדישות מצד הרשויות עלולות להתפרש כמתן אור ירוק להמשך האלימות.

התקיפה הנוכחית מתרחשת ימים ספורים לאחר פרסום הדו"ח השנתי של ארגון 'בני ברית קנדה' בנוגע לאנטישמיות לשנת 2025. הנתונים בדו"ח מצביעים על עלייה מדאיגה של כ-10% במספר התקריות לעומת השנה הקודמת, ועל זינוק חסר תקדים של כ-150% בכמות האירועים האנטישמיים מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר 2023. הקהילה היהודית בקנדה, שנחשבה בעבר לאחת הבטוחות בעולם, מוצאת את עצמה תחת מתקפה יומיומית הכוללת הטרדות ברחוב, וונדליזם בבתי עסק ותקיפות פיזיות מכוונות.