מזעזע: אם חרדית הושפלה במשרד בגלל הפאה והכובע - כך זה נגמר

אישה חרדית מחסידות חב"ד בברוקלין הגישה תביעה נגד משרד הרישוי האמריקני, לאחר שפקידים במשרד כפו עליה לטענתה להסיר את כיסוי הראש שלה לצורך צילום רישיון הנהיגה. כך דווח בניו יורק פוסט.

התובעת, שרה פליג, מתארת בכתב התביעה אירוע משפיל וטראומטי שבו נאלצה להפר את אמונתה הדתית לעיני עשרות אנשים, תוך שהיא חוששת מתגובות אנטישמיות במקום. התביעה דורשת פיצויים והסדרה של הנהלים כדי למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.

האירוע התרחש בסניף משרד הרישוי בשדרות אטלנטיק בברוקלין, לשם הגיעה פליג לתור שנקבע לה מראש כשהיא מלווה בבנותיה הקטנות.

על פי כתב התביעה, כאשר הגיע רגע הצילום, דרש אחד הפקידים מפליג להסיר את כיסוי הראש – שכלל פאה וחבישת כובע מעליה. פליג הבהירה לפקיד כי מדובר בכיסוי ראש שהיא לובשת מטעמים דתיים, אולם הפקיד התעקש על דרישתו ואף הצהיר באופן תמוה כי גם אם מדובר באמונה דתית, חל עליה איסור להצטלם עם הכובע.

עובד נוסף שנכח במקום לא התערב בסיטואציה ולא תיקן את עמיתו, למרות שהחוק במדינת ניו יורק מתיר במפורש חבישת כיסוי ראש מטעמי דת בצילומי תעודות רשמיות, כל עוד פניו של האדם גלויות וברורות לזיהוי.

התובעת מתארת בכתב האישום תחושות קשות של השפלה ואובדן פרטיות, תוך שהיא משווה את הכפייה להסרת כיסוי הראש לחשיפה אישית פוגענית במיוחד בפני זרים.

בתיעוד המקרה צוין כי באולם שהו באותה עת קרוב למאה בני אדם, ופליג חששה ליצור עימות פרונטלי או להתקשר לרב שלה מחשש שהדבר יתפרש כהתפרעות של אישה יהודייה, על רקע המתיחות האנטישמית הגואה בניו יורק בתקופה האחרונה. כתוצאה מכך, מתוך תחושת חוסר אונים וכפייה, היא נאלצה להיעתר לדרישה ולהצטלם בראש גלוי.

ההיבט ההלכתי תופס מקום מרכזי בטיעוני התביעה, שם מוסבר לבית המשפט כי ביהדות האורתודוקסית, שיערה של אישה נשואה נחשב לדבר מקודש וצנוע שאינו אמור להיחשף בפני איש מלבד בעלה.

פליג ציינה כי היא חיה מאז האירוע בתחושת אשמה כבדה וחשש מביקורת בקהילתה בכל פעם שמישהו ייאלץ לצפות בתעודת הזהות הרשמית שלה.

עורכת דינה הדגישה כי מדובר במקרה שבו הנהלים הקיימים במשרד הרישוי הם תקינים, אך הפקידים בחרו להתעלם מהם ללא כל סיבה מוצדקת, ובכך רמסו את זכויותיה הבסיסיות של התובעת.

כעת, דורשת פליג באמצעות בית המשפט פיצויים על הנזק הנפשי שנגרם לה, השמדת התצלום המבזה הנמצא במאגרי המדינה, והנפקת רישיון חדש עם תמונה המכבדת את אמונתה הדתית. המקרה מעורר עניין רב בקרב ארגוני זכויות אדם וארגונים יהודיים בארצות הברית, הרואים בכך מבחן חשוב לשמירה על חופש הדת במרחב הציבורי ובמוסדות הממשלתיים בניו יורק, במיוחד בתקופה של רגישות ביטחונית וחברתית גבוהה.