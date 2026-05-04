כיכר השבת
"חשופה מול מאה איש"

מזעזע: אם חרדית הושפלה במשרד בגלל הפאה והכובע - כך זה נגמר

אישה חרדית הגישה תביעה נגד משרד הרישוי הניו-יורקי לאחר שפקידיו כפו עליה להסיר את כיסוי הראש לצורך תמונת רישיון הנהיגה. התובעת מתארת אירוע משפיל וטראומטי שהתרחש לעיני עשרות אנשים ובניגוד לחוק המגן על חופש הדת, ודורשת כעת פיצויים והשמדת התמונה המבזה (חרדים)

1תגובות
כיסוי ראש. אילוסטרציה

אישה חרדית מחסידות חב"ד בברוקלין הגישה תביעה נגד משרד הרישוי האמריקני, לאחר שפקידים במשרד כפו עליה לטענתה להסיר את כיסוי הראש שלה לצורך צילום רישיון הנהיגה. כך דווח בניו יורק פוסט.

התובעת, שרה פליג, מתארת בכתב התביעה אירוע משפיל וטראומטי שבו נאלצה להפר את אמונתה הדתית לעיני עשרות אנשים, תוך שהיא חוששת מתגובות אנטישמיות במקום. התביעה דורשת פיצויים והסדרה של הנהלים כדי למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.

האירוע התרחש בסניף משרד הרישוי בשדרות אטלנטיק בברוקלין, לשם הגיעה פליג לתור שנקבע לה מראש כשהיא מלווה בבנותיה הקטנות.

על פי כתב התביעה, כאשר הגיע רגע הצילום, דרש אחד הפקידים מפליג להסיר את כיסוי הראש – שכלל פאה וחבישת כובע מעליה. פליג הבהירה לפקיד כי מדובר בכיסוי ראש שהיא לובשת מטעמים דתיים, אולם הפקיד התעקש על דרישתו ואף הצהיר באופן תמוה כי גם אם מדובר באמונה דתית, חל עליה איסור להצטלם עם הכובע.

עובד נוסף שנכח במקום לא התערב בסיטואציה ולא תיקן את עמיתו, למרות שהחוק במדינת ניו יורק מתיר במפורש חבישת כיסוי ראש מטעמי דת בצילומי תעודות רשמיות, כל עוד פניו של האדם גלויות וברורות לזיהוי.

התובעת מתארת בכתב האישום תחושות קשות של השפלה ואובדן פרטיות, תוך שהיא משווה את הכפייה להסרת כיסוי הראש לחשיפה אישית פוגענית במיוחד בפני זרים.

בתיעוד המקרה צוין כי באולם שהו באותה עת קרוב למאה בני אדם, ופליג חששה ליצור עימות פרונטלי או להתקשר לרב שלה מחשש שהדבר יתפרש כהתפרעות של אישה יהודייה, על רקע המתיחות האנטישמית הגואה בניו יורק בתקופה האחרונה. כתוצאה מכך, מתוך תחושת חוסר אונים וכפייה, היא נאלצה להיעתר לדרישה ולהצטלם בראש גלוי.

ההיבט ההלכתי תופס מקום מרכזי בטיעוני התביעה, שם מוסבר לבית המשפט כי ביהדות האורתודוקסית, שיערה של אישה נשואה נחשב לדבר מקודש וצנוע שאינו אמור להיחשף בפני איש מלבד בעלה.

פליג ציינה כי היא חיה מאז האירוע בתחושת אשמה כבדה וחשש מביקורת בקהילתה בכל פעם שמישהו ייאלץ לצפות בתעודת הזהות הרשמית שלה.

עורכת דינה הדגישה כי מדובר במקרה שבו הנהלים הקיימים במשרד הרישוי הם תקינים, אך הפקידים בחרו להתעלם מהם ללא כל סיבה מוצדקת, ובכך רמסו את זכויותיה הבסיסיות של התובעת.

כעת, דורשת פליג באמצעות בית המשפט פיצויים על הנזק הנפשי שנגרם לה, השמדת התצלום המבזה הנמצא במאגרי המדינה, והנפקת רישיון חדש עם תמונה המכבדת את אמונתה הדתית. המקרה מעורר עניין רב בקרב ארגוני זכויות אדם וארגונים יהודיים בארצות הברית, הרואים בכך מבחן חשוב לשמירה על חופש הדת במרחב הציבורי ובמוסדות הממשלתיים בניו יורק, במיוחד בתקופה של רגישות ביטחונית וחברתית גבוהה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לא כל כך הגיוני שהיא חב''דניקית חב''דניקיות לא הולכות עם כובע
דוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר