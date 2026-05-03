כיכר השבת
טוֹב לְהֹדוֹת לַה'

העסקן 'המירונאי' אהרלה יקטר, במסר מרגש אחרי 13 וחצי שעות בחדר הניתוח

שבוע לאחר הניתוח הגורלי, העסקן הנודע הר"ר אהרן יקטר מבקש להודות לאלפים שהעתירו עבורו | יקטר משתף בתחושותיו ממיטת חוליו "זה נס גלוי, ראיתי בחוש את כוחן של התחינות" • המשיכו להעתיר לרפואת אהרן בן רבקה (חרדים)

אהרלה יקטר (צילום: כיכר השבת)

עת להודות: שבוע לאחר שפרסמנו את הקריאה הנרגשת להעתיר בתפילה עבור העסקן הנודע אהרן (אהרלה) יקטר, שהתעסק שנים רבות בכל נושא מירון, הבוקר (ראשון) מגיעות הבשורות המעודדות מבית החולים.

יקטר, שעבר פרוצדורה רפואית מורכבת ומכרעת במטרה להיאבק במחלה הקשה שקיננה בגופו, מבקש להודות לכלל ישראל: "ראינו בחוש שהתפילות עזרו".

כזכור, בתחילת השבוע שעבר שררה דאגה רבה בעולם העסקנות ובקרב ידידיו הרבים של יקטר, עם כניסתו לניתוח שנועד להציל את חייו ולהשיבו לאיתנו. כעת הוא מספר על הנס שאירע בין כותלי בית החולים: הניתוח הסבוך נמשך לא פחות מ-13 שעות וחצי, זמן שבו רבבות העתירו לרפואתו.

בשיחה הבוקר, כשהוא נרגש מההטבה המהירה במצבו, אמר העסקן: "בחסדי שמיים ובשבח לבורא עולם, כעבור ימים אחדים כבר יכולתי לרדת ממיטתי. אני מרגיש שמדובר בנס גלוי מהשי"ת, ואין לי ספק שהתפילות של עם ישראל הן אלו שבקעו רקיעים והביאו לתוצאה הזו".

למרות השיפור המרשים, בני המשפחה והידידים מבקשים מהציבור שלא להפסיק ולעורר רחמי שמיים, שכן הדרך להחלמה מלאה עוד לפניו.

הציבור נקרא להמשיך ולהעתיר לרפואתו השלמה של הר"ר אהרן בן רבקה, בתוך שאר חולי ישראל.

תפילותניתוחמזמור לתודהאהרלה יקטרמחלה קשה

