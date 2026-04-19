כיכר השבת
לקראת ניתוח מסובך

העתירו בתפילות | העסקן המוכר אהרל'ה יקטר זקוק לרחמי שמיים

הציבור נקרא לקרוע שערי שמיים עבור איש החסד שסייע לאלפי חולים וכעת זקוק בעצמו לתפילותינו | בימים הקרובים יעבור ר' אהרן יקטר טיפול רפואי מורכב ומכריע לאחר תקופה של התמודדות עם מחלה קשה | שמו לתפילה: אהרן בן רבקה, לרפואה שלמה (חרדים)

אהרלה יקטר (צילום: כיכר השבת)

העתירו בתפילות לרפואתו השלימה ולהחלמתו של העסקן הרפואי הרב אהרן יקטר, מי שמוכר ככתובת מרכזית עבור מאות חולים ובני משפחותיהם ברגעיהם הקשים ביותר.

יקטר, הידוע כמי שפועל גדולות ונצורות במסירות נפש של ממש, עובר בתקופה האחרונה מסע אישי של התמודדות עם מחלה קשה שתקפה אותו. למרות המצב, המשיך ככל יכולתו להיות לעזר ולאחיסמך עבור אחרים, אך כעת הוא נזקק בעצמו לכוחו של הציבור.

בימים הקרובים צפוי יקטר לעבור פרוצדורה רפואית מורכבת ומכרעת בבית החולים, בניסיון להיאבק במחלה ולהשיבו לאיתנו.

הציבור מתבקש להעתיר ולהרבות בתפילה ובתחנונים עבור אהרן בן רבקה בתוך שאר חולי ישראל.

