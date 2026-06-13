כיכר השבת
חותן המלך

לקרוע שערי שמיים: המקובל הצדיק מורדם ומונשם בטיפול נמרץ

העתירו בתפילות, המקובל הגה"צ רבי רחמים עטיה, מראשי ישיבת המקובלים "נהר שלום", פונה בערב שבת לבית החולים לאחר שעבר החייאה ומצבו מוגדר קשה • במהלך השבת חל שיפור קל ומצבו התייצב, אך הוא עדיין מורדם ומונשם • הציבור נקרא להעתיר בתפילות עבור רבי רחמים בן ג'מילה לרפואה שלמה (חרדים)

1תגובות
רבי רחמים עטיה (צילום: יעקב כהן)

דאגה רבה בעולם התורה והקבלה: זקן המקובלים, הצדיק רבי רחמים עטיה, מראשי ישיבת המקובלים המעטירה "נהר שלום" בירושלים, מאושפז במצב קשה בבית החולים 'שערי צדק' בבירה, כשהוא מורדם ומונשם וזקוק לרחמי שמיים מרובים.

המקובל הישיש בן ה-94 פונה בערב שב"ק לבית החולים לאחר שהתמוטט בביתו בירושלים.

במהלך ערשב"ק הגיע חתנו, הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף, לשהות סמוך למיטתו בבית החולים, שם עורר את הקהל לתפילה עבור רפואתו השלימה.

במהלך השבת חל שיפור קל במצבו והוא התייצב מעט, אך הרופאים מדגישים כי המצב עדיין מוגדר קשה והרב זקוק לתפילות הרבים.

הציבור נקרא לעורר רחמי שמיים מרובים ולהרבות בתפילה עבור רבי רחמים בן ג'מילה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

תפילותהרב רחמים עטיה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (97%)

לא (3%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
רפואה שלמה,צדיק יסוד עולם.
יוסף

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר