קבוצת חסידים שעשתה את דרכה בלילה שבין ראשון לשני השבוע לקבר הנביא עמוס, הסמוך לכפר תוקוע שבגוש עציון, עוכבה במחסום צה”ל המוצב סמוך לצומת ה־T.

ל”כיכר השבת” נודע כי במהלך הבדיקה התברר שאחד מנוסעי הרכב מוגדר כעריק. בעקבות זאת עיכבו החיילים את הרכב והזעיקו למקום את המשטרה הצבאית.

לטענת המעורבים, במהלך העיכוב לקחו החיילים מהנוסעים את הטלפונים הניידים, מחשש שיזעיקו את מערכת ״צבע שחור״ פעילים שיבאו לסכל את המעצר.

בזמן ההמתנה הגיע למקום אברך, תושב היישוב מיצד, שניסה לשכנע את החיילים לשחרר את הנוסעים. לאחר שלא הצליח, התפתח עימות, ובמהלכו, פתח את דלת הרכב וקרא לעריק להימלט.

העריק נכנס לרכבו של האברך והשניים הצליחו להימלט מהמקום עוד לפני הגעת המשטרה הצבאית.

כאשר המשטרה הצבאית הגיעה לזירה, העריק כבר לא היה במקום. יתר נוסעי הרכב שוחררו בהמשך והמשיכו בדרכם.