"מעיין השלום" בדרום הגולן - צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים "מעיין השלום" בדרום הגולן | צילום: צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים 10 10 0:00 / 1:19

בין הזמנים, ואנחנו בדרום הגולן. הגענו למצפה מטריף, אין מילה אחרת. הכנרת כולה מתחת, הרי הגליל ממול. אתה עומד על קצה מצוקי האון ומסתכל, ומרגיש קטן מאוד. עמדתי שם, וברכתי ברכת עושה מעשה בראשית על הרים וגבעות, כמובא בפוסקים.

"מעיין השלום" בדרום הגולן ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

"מעיין השלום" בדרום הגולן ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

"מעיין השלום" בדרום הגולן ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

והשם הזה, השלום ניתן לו עקב כך שעד תשכ"ז שלטה סוריה בכל הרמה הזו. הגבול עבר בדיוק לרגלי המצוק. הסורים ישבו כאן למעלה, בבסיס צבאי מבוצר, וניצלו את הגובה לירי, מיקושים, הפגזות. שגרת חיים קשה לדייגי הכנרת ולחקלאי הקיבוצים מתחת. את השדות עיבדו בטרקטורים משוריינים. ממש כך. לצאת לשדה היה לצאת אל הסכנה.

אחרי המלחמה עלה צה"ל לגולן. הרמה התיישבה. קמו יישובים, קמה חקלאות, קמו אתרים. וחברי כפר חרוב, שהקימו את המצפה בראש המצוק, קראו לו על שם מה שמצאו כאן. שקט. שלווה. שלום.

אבל אנחנו לא באנו רק לתצפית.

"מעיין השלום" בדרום הגולן ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

"מעיין השלום" בדרום הגולן ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

משמאל למצפה יש גרמי מדרגות מתכת שיורדים למטה. יורדים בהם, מגיעים לצומת שבילים, וממשיכים עם הסימון הכחול. השביל עובר בין בוסתנים בערך 8 דקות עד שמגיעים לתענוג ששמו "מעין".

"מעיין השלום" בדרום הגולן ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

"מעיין השלום" בדרום הגולן ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

"מעיין השלום" בדרום הגולן ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

כך מסתתר בסבך, מעיין השלום. מעיין צלול של החיים. די ריק. בריכה קטנה, עמוקה כמטר ויותר, מים שקופים. אתה יורד אליה מיוזע מהשביל, וקם ממנה אדם אחר.

"מעיין השלום" בדרום הגולן ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

"מעיין השלום" בדרום הגולן ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

"מעיין השלום" בדרום הגולן ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

המקום לא מוכר עקב כך שקהל המטיילים שעולים לגולן - אלו מגיעים לנחלים הגדולים, ג'ילבון, אל על, וכו' - כך המקומות הקטנים נשארים חסויים.

לעוד אתרי מים חינמיים חפשו את ספרי "המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל" (יפה נוף פלדהים תשפ"ה), שם הובאו עוד אתרים בגולן כדוגמת רוג'ם אל-הירי ועוד.

"מעיין השלום" בדרום הגולן ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

"מעיין השלום" בדרום הגולן ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

שימו לב:

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