בואו ל"עין פיזל" - אחד המעיינות הגבוהים בארץ ישראל | תיעוד

מעיין "עין פיזל" - אחד המעיינות הגבוהים בארץ ישראל - צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים מעיין "עין פיזל" - אחד המעיינות הגבוהים בארץ ישראל | צילום: צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים 10 10 0:00 / 1:00

בין הזמנים. הציבור החרדי נופש בעיקר בצפון הארץ, מזליף מעט "מים חיים" על כלכלת התיירות הקפואה מזה כ-3 שנים.

ישראל שפירא ועודד לוי במעיין "עין פיזל" ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

מעיין "עין פיזל" ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

רגיל אני לטבול במעיינות (שאת חלקם פרסמתי בספרי "המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל"), אולם במעיין פיזל יש תחושה ייחודית בהחלט.

גובהו כ- 1,087 מטר מעל פני הים. כלומר קילומטר מעל פני הים. מכאן גם הרוח האווירית שפוקדת את הבריכה תמיד.

בחזית הבריכה יש ציור גדול עם תבליט נמר וכיתוב בערבית.

המים באים מלמעלה מנביעה במעלה ההר, ודרך צינור, גולשים על קיר הסלע החשוף, ונאספים אל הבריכה. צלולים וקרים אפילו מאוד.

מעיין "עין פיזל" ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

מסביב, איקליפטוסים גדולים פורשים צל רחב. גם בעיצומו של הקיץ, המקום מוצל ונעים. ועל דפנות הבריכה מבחוץ, ציורים. עיטורים צבעוניים שמישהו טרח וצייר באופי מזרח תיכוני.

המקום נמצא על קטע ראשון של שביל הגולן, מהחרמון לנמרוד. מי שהולך בשביל עובר כאן ממילא, מי שלא הולך, יכול להגיע ברכב עד לדרך העפר ולהיכנס בקלות.

איך מגיעים?

כביש 989 מנווה אטיב לכיוון מג'דל שמס. קצת אחרי ההתפצלות עם כביש 9898, בצד ימין, דרך עפר עם שילוט של שביל הגולן. נכנסים ימינה. אחרי חמישים מטר, משמאל, המעיין.

יצאנו משם, ר' עודד ואני, רטובים וקפואים ומאושרים, עד המעיין הבא שיעלה פה בקרוב.

מעיין "עין פיזל" ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

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