"עין שרקרק" - מעיין עמוק וצלול כבדולח שמשמש גם כמקווה טהרה

עין שרקרק - מקווה ר"י הנשיא - צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים עין שרקרק - מקווה ר"י הנשיא | צילום: צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים 10 10 0:00 / 0:17

בין הזמנים. המוני בני הישיבות מטיילים בצפון הארץ, לאורכו ולרוחבו, מגלים "מעיינות ונחלים נדירים". אלא שעל אתר אחד אהוב במיוחד, מעיין עמוק, צלול כבדולח בדרך אל צומת אלונים, אביא עליו סוד גדול והוא ייחשף כאן לראשונה.

המקום הזה, עין שרקרק שמו, אינו סתם מעיין. הוא משמש כמקווה טהרה שיש המזהים אותו עם מקווה רבי יהודה הנשיא שחי כאן בסמוך אלינו בציפורי ונקבר בבית שערים. איך מגיעים? מכביש 75, בצומת אלונים, פונים לכביש 7513, לכיוון מרכז הקניות ועוברים אותו. אחרי כחצי קילומטר, משמאל לכביש, חורשת ברושים קטנה. שם חונים בזהירות בשולי הכביש ומזהים את המבנה העתיק במרחק 2 דקות.

המבנה מעל מקווה ר"י הנשיא ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

הסולם שתרם ומימן הרבי זי"ע ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

מים צלולים ונהדרים במקוה ר"י הנשיא ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

כך במבנה האבן הקטן נובע עין שרקרק. הכניסה חופשית, בכל שעות היממה, בכל ימות השנה והטבילה שם קרה ומהודרת.

ההיסטוריה של המעיין

ומעשה שהיה כך היה. הרבי מלעלוב, רבי שמעון נתן נטע בידרמן זי"ע נסע תדיר בין צפת למרכז הארץ. הנהג הנאמן שלו, ר' אברהם אילוז לקחו לטבול בעין שרקרק, מי מקווה טהרה בחזור מעיר הקודש.

הרבי מלעלוב היה ידוע כאחד מצדיקי הדור, קרוב לגדולי האדמו"רים בדורו, ורבים נהגו להתייעץ עמו - לא רק חסידיו הקרובים, אלא גם רבנים ואישי ציבור.

אלא שהטבילה במקום הזה מסוכנת. בלי סולם, אי אפשר לרדת ולעלות בבטחה. הרבי שילם לבעל מקצוע מחיפה, שיתקין שם סולם חזק, מנירוסטה. הסולם הזה עומד שם עד היום.

הרבי מלעלוב נפטר באופן פתאומי בליל יום הכיפורים, תש"ע (2009). עולם החסידות נדהם.

עין שרקרק ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

המים הצלולים בעין שרקרק ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

עין שרקרק ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

יצוין כי המעיין המדובר ייכלל במהדורה הבאה של ספרי "המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל" (פלדהיים/יפה נוף תשפ"ב)

יהי רצון שהרבי הקדוש מלעלוב ימליץ טוב בעדנו מתחת כסא הכבוד, ונזכה שבזכות ש"י טבילות לשם טהרה יגיע משיח צדקינו ונזכה לטבול טבילה אמיתית מדאורייתא טרם הכניסה לבית המקדש.

ישר כח לידידי מקורבו של האדמו"ר הרה"ח ר' ברוך לוסטיג שהיה עמו במקווה ר"י הנשיא, שהביא לידיעתי סיפור זה.

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