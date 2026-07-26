שייט אתגרי. סירות טורנדו מהירות. ארכיון ( צילום: טרק ים אכזיב )

1. שיט קיאקים, רפטינג וספורט מים

אולי מדובר בבילוי נדוש, אבל אין כמו אטרקציה רטובה וקרירה בימי הקיץ החמים. ארץ ישראל הנפלאה מציעה מגוון עשיר של פעילויות מים, החל משייט רגוע ושייט קאנו, ועד לרפטינג סוער וספורט ימי אקסטרימי. מרבית האטרקציות מרוכזות בצפון הארץ ובאזור הכנרת, כאשר העונה הפעילה לרוב נמשכת מפסח ועד סוכות. הפעילויות והאטרקציות מתרכזות בשלושה מוקדים עיקריים: נהר הירדן (גליל עליון): המקום הקלאסי לשיט קיאקים ורפטינג באבובים ובסירות גומי. נחל חצבני / שניר (אצבע הגליל): שיט חווייתי ומהיר בתוך צמחיית נחל עשירה ומים קרירים. הכנרת: ספורט מים מוטורי ואתגרי הכולל סאפ, אופנועי ים, סירות טורנדו וסקי מים בחופים השונים. כמו כן, תוכלו למצוא פעילויות כאלו לכל אורך חופי ישראל.

מערת קשת

2. סנפלינג (גלישת מצוקים) וטיפוס

סנפלינג (גלישת מצוקים) וטיפוס הם ענפי ספורט אתגרי משלימים. בעוד שטיפוס משלב טכניקה וכוח כדי לעלות במעלה המצוק, סנפלינג משמש כירידה מבוקרת בחבלים, ומהווה לעיתים קרובות שיטת חילוץ או ירידה ממסלולי סלע. שתי הפעילויות דורשות ציוד ייעודי (כמו רתמות, חבלים וקסדות) והכשרה בטיחותית קפדנית.

בישראל עשרות מסלולי סנפלינג (גלישת מצוקים) וקניונינג ברמות קושי שונות. המסלולים המובילים בצפון כוללים את מערת קשת בגליל המערבי (גובה 40 מטרים) ואת הנקיק השחור בנחל זוויתן ברמת הגולן. במדבר יהודה בולטים נחל רחף ונחל קומראן, הידועים במפלים הגבוהים ובקניונים העמוקים שלהם.

מכיוון שלא כולם בעניין לצאת עד לקצות הארץ בשביל סנפלינג או טיפוס, הבאנו לכם את אתרי סנפלינג במרכז הארץ:

מצוק שילת: גלישה במצוק שילת היא חוויית סנפלינג אתגרית המתאימה לכל המשפחה. המצוק, שמתנשא מעל נחל מודיעין, מאפשר גלישת מצוקים מגובה של כ-30 עד 35 מטרים. הפעילות קלה ונוחה לגישה (כ-5 דקות הליכה מהחניון), אין צורך בניסיון קודם, והיא מתאימה למשתתפים מגיל 5 ומעלה. האתר ממוקם סמוך ליישוב שילת ויער בן שמן, והוא מסלול קלאסי ומוכר. מצוק זנוח: מצוק זנוח (סמוך לבית שמש) הוא אתר מושלם לגלישת מצוקים (סנפלינג) וטיפוס, המתאים במיוחד למתחילים, משפחות וקבוצות. המצוק מתנשא לגובה של כ-15-17 מטרים ומציע חווית אתגר בטוחה בטבע, עם מסלול הליכה קצר של כ-5 עד 30 דקות מהחניה (תלוי בסוג הרכב) וחזרה קלה לראש המצוק. בוויז יש לכוון לאזור חורבת חנות או מצוק זנוח (בסמוך לבית שמש). מצוק עין פרת: גלישה (סנפלינג) במצוק עין פרת (עין פארה) כוללת ירידה מאתגרת מקירות בגובה 35-40 מטרים אל עבר ערוץ הנחל השופע. המסלול משלב גלישה חיובית (עם מגע בקיר) ושלילית (ללא מגע בקיר) ומתאים לשילוב עם טיול רגלי ושכשוך במעיינות. הגישה למצוק כרוכה בהליכה קצרה של 15–25 דקות מחניון השמורה. הגלישה בשמורת טבע נחל פרת, כ-10 דקות נסיעה מירושלים (ליד היישוב ענתות). מצוק גיא בן הינום: גלישה (סנפלינג) במצוק גיא בן הינום בירושלים מציעה חוויה אתגרית בלב העיר, סמוך לסינמטק ולבריכת הסולטאן. גובה המצוק נע בין 7 ל-22 מטרים, והוא מתאים למתחילים, למשפחות ולקבוצות. שימו לב: גלישה עצמאית במצוקים מותרת רק למי שמחזיק בתעודת מדריך/מאמן מוסמך מטעם מוסד המוכר על ידי משרד התרבות והספורט, או בליווי של מדריך מוסמך.

נמל קיסריה ( צילום: משה מנס )

3. צלילה ושנורקלינג

מי שמעונין בחווית אקסטרים מסוג אחר - עומק הים הוא הכתובת. ישראל מציעה שילוב נדיר של שמורות טבע ואתרים ארכיאולוגיים תת-ימיים. בעוד הים האדום בולט בשוניות אלמוגים מרהיבות, הים התיכון מספק מערות מסתוריות, תופעות טבע ושרידי נמל עתיקים.

לאורך 190 ק"מ של חופי הים התיכון ניתן למצוא לא מעט אתרים השווים ביקור ובראשם ספינות וסירות טבועות שהן אטרקציה ידועה בקרב כל חובבי התחום. חלק מהאוניות טבעו במהלך פעילות מלחמתית ואחרות הוטבעו בכוונה כדי ליצור אתר צלילה.

בנוסף, מאזור מכמורת וצפונה מאופיינים החופים ברצועת חוף עשירה במפרצונים ובריפים, המספקים בית גידול למינים רבים של בעלי חיים ימיים ואטרקציות לצוללים.

במסגרת זו לא נצלול לסוגי הצלילה והרמות השונות בין הצוללים (כוכבים וכו') ומה הידע הנדרש לצולל המתחיל. רק נדגיש שלא חייבים להיות צוללים מקצועיים כדי ליהנות מהעולם התת־ימי.

מי שיודע לשחות ויודע להשתמש במסכה ושנורקל יכול ליהנות משנורקלינג מסודר באזורים מתאימים. מי שרוצה חוויה עמוקה יותר יכול לבדוק צלילת היכרות עם מדריך מוסמך, או קורס צלילה דרך מועדון צלילה מורשה.

תצפית כוכבים | אילוסטרציה

4. תצפיות כוכבים (אסטרוטוריזם)

אם אתם מחפשים משהו "אחר", שילוב של ידע וטבע, זה רעיון מעולה. אסטרוטוריזם (תיירות כוכבים) הוא תחום המשלב טיולים בטבע עם צפייה מודרכת בגרמי שמים באמצעות טלסקופים. אזורים מרוחקים מזיהום אור, כמו הנגב והערבה, מציעים תנאים מושלמים למטיילים ליהנות מהדרכות שמיים, תצפיות פלנטריות ומיתולוגיה עתיקה תחת כיפת השמיים.

אזורי תצפיות הכוכבים המרכזיים בישראל נמצאים בעיקר בדרום הארץ, כאשר המקומות הבולטים הם מכתש רמון, פארק תמנע וחולות חלוצה. אזורים אלו מציעים תנאי חושך מושלמים בזכות היעדר זיהום אור.

להלן פירוט האזורים המומלצים בדרום ובצפון:

1. אזור הנגב והערבה (השמיים החשוכים ביותר):

מכתש רמון: שמורת אור כוכבים בילאומית מוכרזת, המקום הטוב בארץ לצפייה בשביל החלב. נקודות מומלצות: גן לאומי צבעי מכתש רמון, חניון בארות וחניון הגבס.

הר הנגב והנגב המערבי: חניוני הילה סביב שבטה, נחל עזוז ואזור פתחת ניצנה מציעים בידוד מוחלט מחשמל עירוני.

הערבה התיכונה והדרומית: אזור פארק תמנע (סביב האגם ועמודי שלמה) וחניוני הלילה המבודדים בנחלי הערבה (כמו נחל ברק או חצבה).

המכתש הגדול (ירוחם): חניון החולות הצבעוניים מהווה נקודה פופולרית ונגישה יחסית לתצפיות איכותיות במרכז הנגב.

2. מדבר יהודה וים המלח:

רמת מדבר יהודה: אזור מצוקי דרגות, חניון כפר הנוקדים ומישורי רמת המדבר הסמוכים לערד מציעים שילוב של נגישות יחסית ממרכז הארץ וחשכה טובה.

חופי ים המלח המבודדים: נקודות שאינן מושפעות מתאורת המלונות, בעיקר בחלקו הצפוני או הדרומי העמוק של האגן.

3. צפון הארץ (חשכה מקומית בגובה):

רמת הגולן: צפון הרמה באזורים המרוחקים מיישובים (כמו אזור הר שיפון או עמק הבכא) מציע שמיים נקיים, במיוחד בעונות בהן יש פחות ערפל.

הגליל העליון: פסגות מבודדות כמו הר מירון (באזורים המותרים לשהייה בלילה) או חניוני לילה מיוערים הרחק מנהריה וכרמיאל.

אילוסטרציה ( יעקב לדרמן, פלאש 90 )

5. סיורי אופניים ומסלולי סינגלים

אם אתם מחפשים טיול אתגרי ומרענן, סיורי אופניים ומסלולי סינגלים זה בדיוק בשבילכם. סיורי אופניים משלבים בין פעילות גופנית לבין תיירות ובילוי. הם מתאימים לקהל רחב – החל ממשפחות ועד לרוכבים מנוסים, לרוב מדובר ברכיבה בעיר או מסלולים מודרכים בשטח.

לעומת זאת, מסלולי סינגלים (Singletracks) הם שבילי שטח צרים המיועדים לרכיבה טכנית ומאתגרת יותר בטבע. המונח "סינגל" נגזר מהעובדה שרוחב השביל מאפשר מעבר של רוכב אופניים אחד בלבד בכל פעם (להבדיל מדרכי עפר רחבות שבהן יכולים לנסוע רכבים או כמה רוכבים במקביל).

השבילים נסללים באופן מכוון תוך התחשבות בטופוגרפיה הטבעית. הם מתפתלים בין עצים, סלעים, עליות וירידות, ומספקים חוויית רכיבה דינמית המדמה "רכבת הרים". סינגלים מודרניים רבים נבנים בטכניקת "פלואו" – סיבובים משופעים (ברמים) ומעברים חלקים המאפשרים לרוכב לשמור על מהירות ומומנטום ללא צורך בבלימות פתאומיות.

בארץ, רוב הסינגלים מתוחזקים על ידי קק"ל או רשות הטבע והגנים ומסומנים בשטח (לרוב באמצעות שילוט בצורת טיפה או חץ צבעוני). רמות הקושי מדורגות בדומה למסלולי סקי (ירוק למתחילים, כחול לבינוניים, ושחור/דאבל-שחור למקצוענים).

בישראל יש מאות רבות של מסלולי סינגלים (שבילי אופניים צרים ומעגליים). אתרי הרישום וקק"ל מתעדים כ-1,000 מסלולי רכיבה וסינגלים בכל רחבי הארץ, וכמובן שלא נוכל לפרטם.

באזור הצפון ישנם עשרות סינגלים ביערות ביריה, חניתה, ביריה, נחל ציפורי ורמת הגולן. באזור המרכז והשפלה יש ריכוז גבוה וידוע של סינגלים ביער בן שמן, פארק בריטניה, יער חרובית ומירב. באזור הדרום מסלולים מדבריים מתפתחים ביער להב, בארי ובאזור המדבר והערבה.

צפרות | אילוסטרציה

6. צפרות וצילום חיות בר

אם אתם מחפשים יציאה מעניינת לטבע שמתאימה לכל המשפחה. צפרות וצילום חיות בר בישראל הם תחביבים פופולריים בזכות מיקומה המרכזי של הארץ כגשר נדידה עולמי. האתרים המרכזיים כוללים את אגמון החולה ועמק המעיינות, והכלים החשובים הם משקפת, מגדיר ציפורים ומצלמה עם עדשת טלה.

בישראל ישנם מגוון אתרי צפרות ונקודות עוגן לצילום חיות בר המושכים חובבי טבע וצלמים מכל העולם בזכות מיקומה הגיאוגרפי הייחודי כגשר בין יבשות. האתרים המרכזיים מחולקים לפי אזורי הארץ.

צפון הארץ:

אגמון החולה ועמק החולה: האתר המוביל בארץ לצפרות ולצילום חיות בר. בחורף מגיעים אליו עשרות אלפי עגורים, לצד שקנאים, עופות דורסים ויונקים כמו חתולי ביצות ונוטריות.

פארק הצפרות מעגן מיכאל: נקודה קריטית לצילום עופות מים וחופמאים בריכות הדגים של הקיבוץ.

מרכז הארץ:

מצפור ויקר (מאגר משמר השרון): אתר מדהים בעמק חפר המפורסם בלהקות השקנאים העצומות שמגיעות אליו בעונת הסתיו.

אגמון חפר: פארק אקולוגי בעמק חפר הכולל שבילי הליכה נגישים ומסתורי תצפית מעולים לצלמים.

ראש ציפור (פארק הצפרות של תל אביב): אתר טבע עירוני בלב גוש דן, הכולל מסתורי צילום ייעודיים.

ירושלים והדרום:

התחנה לחקר ציפורי ירושלים: אתר צפרות ייחודי הצמוד לכנסת, המאפשר צילום מקרוב של ציפורי שיר ומגוון דורסי לילה בלב הבירה.

פארק הצפרות אילת: תחנת עצירה קריטית למיליוני ציפורים נודדות לפני חציית מדבר סהרה. המקום מציע מסתורי צילום מקצועיים ובריכות מלח המושכות פלמינגו ועופות מדבר.

טיפוס במדבר יהודה ( צילום: פלאש 90 )

חווית אקסטרים לנועזים שביננו. המושג ”ויה פראטה” (Via Ferrata), המכונה בפי יודעי דבר VF, מגיע מאיטליה ופירוש ”דרך ברזל”. מדובר במסלול טיפוס על מצוק, שעליו מורכבים יתדות וסולמות והמטפסים בו מאובטחים לכל אורכו ברתמה וסופג אנרגיה, שאיתם הם מתחברים לכבל ברזל המותקן לאורך המסלול.

בישראל קיימים ארבעה מסלולי ויה פראטה (דרך הברזל) מרכזיים המשלבים טיפוס מאובטח בכבלי פלדה: רכס רמים (מנרה), רביד (חגית), ומצוקי גיתה (יאנוח-ג'ת). שימו לב לסכנות הביטחוניות וההתראות מצד הרשויות.

ויה פראטה רכס רמים ("דרך המלך"): מסלול הויה פראטה הרשמי והגדול בישראל, טיול טיפוס חבלים מאובטח על קיר מצוק תלול המשקיף לעמק החולה והחרמון. ממוקם סמוך לקיבוץ מנרה בגליל העליון. המסלול הוותיק בישראל (הוקם ב-2017), באורך של כ-1.5 ק"מ (מתוכם כ-200 מטר טיפוס אנכי).

ויה פראטה ברביד (ע"ש חגית רפאלי מישקין): ממוקם במצוקים למרגלות קיבוץ רביד בגליל התחתון. הושק באוקטובר 2023, נחשב למסלול הארוך בארץ, בנוי בעיקרו בצורה אופקית, ומציע תצפיות אל נחל צלמון והכנרת.

ויה פראטה מצוקי גיתה (יאנוח-ג'ת): ממוקם בגליל המערבי. כולל טרוורסות (קטעים אופקיים) ומקטע זחילה לצד שתי אומגות קצרות המצריכות גלגלות טאנדם ייעודיות לכבלים.

ויה פראטה עאבוד (עופרים): ממוקם באזור הישוב עופרים במרכז הארץ. מסלול קצר ויחסית מאתגר מבחינת כוח ידיים המשלב מקטעים אנכיים ואופקיים.

מצנח רחיפה | אילוסטרציה ( צילום: כיכר השבת )

8. מצנחי רחיפה וצניחה חופשית

מי שמחפש אטרקציה נועזת שגם עולה בהתאם, תחום הצניחה בישראל יכול לספק לו את המיטב. פעילויות האוויר מתחלקות לשתים: מצנחי רחיפה וצניחה חופשית. מצנח רחיפה מתחיל מהקרקע (כמו צוק) לדאייה ממושכת על הרוח, ואילו צניחה חופשית מתחילה בקפיצה ממטוס בגובה רב עם נפילה חופשית לפני פתיחת המצנח.

אתרי צניחה חופשית (ממטוס):

חוף הבונים: ממוקם כ-55 דקות מרכז/תל אביב ולמרגלות הכרמל, מציע צניחות טנדם מגובה 12,000 רגל מעל שמורת חוף הבונים והים התיכון.

קיבוץ שמרת / אכזיב: מועדון צניחה בגליל המערבי המציע צניחות מול קו החוף של אכזיב ומפרץ חיפה.

מצדה / ים המלח: צניחה מעל הנקודה הנמוכה בעולם ממנחת בר-יהודה, בין הר המצדה למדבר יהודה.

אתרי מצנחי רחיפה (הרים וצוקים):

הרי הגליל והעמקים: הר תבור, הר כמון, הר הארי, הר נמרון והגלבוע – אתרי רחיפה הררית פופולאריים התלויים בכיווני הרוח ומזג האוויר.

רצועת החוף של השרון: צוקי ארסוף ונתניה – רחיפה חופשית מול גלי הים ואוויר פתוח.

מערה ( צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק )

9. ספלאולוגיה (חקר מערות וזחילה)

במקרה שאתם מעוניין באתגר המשלב ידע וטבע, ספלאולוגיה (Speleology) היא בשבילכם. זהו מדע חקר המערות ותופעות קרסטיות, המשלב גאולוגיה, ביולוגיה וארכאולוגיה. בישראל, התחום מפותח מאוד הודות למבנה גאולוגי עשיר ופעילות היסטורית ענפה.

הספורט האתגרי הנלווה למחקר נקרא מערנות (Caving). הפעילות בארץ נחלקת לזחילה טכנית במחילות צרות, שימוש בחבלי סנפלינג (SRT) למעבר פירים אנכיים עמוקים, והתמודדות עם תנאי חושך מוחלט, לחות גבוהה ובוץ.

אתרים מובילים לפעילות

מערת מלח"ם (הסדום): מערת המלח הארוכה בעולם, שבה עושים גלישת סנפלינג של כ-80 עד 85 מטרים לתוך פיר עמוק וזוחלים (עם פנסים ומדריך בלבד) בין נטיפי וגבישי מלח מרהיבים.

מערת חריטון (נחל תקוע): מערת הגיר הקארסטית הארוכה בארץ (מעל 4 קילומטרים של מחילות), המשלבת הליכה, גלישת סנפלינג מצוקי בגובה 40 מטר וזחילה במבוך סבוך של אולמות וחדרים תת-קרקעיים.

מערת זווית / הסלמנדרות (אבירים): מערה קארסטית בגליל העליון הדורשת סנפלינג כניסה של כ-15 מטרים אל אולמות נטיפים עמוקים שבהם חיים בעלי חיים ייחודיים.

מערות לוזית ומערת פעמון (שפלת יהודה): מציעות גלישה חוויתית וקלה יותר (כ-20 מטר) לפירים שנפתחים לחללי ענק תת-קרקעיים קדומים, מתאים גם למתחילים.

חורבת מדרס (שפלת יהודה): מערכת מחילות מסתור תת-קרקעיות צרות מימי מרד בר כוכבא, הדורשות זחילה על ארבע עם פנסי ראש. חשוב לקחת בחשבון שבחלקים מסוימים יש צורך לזחול מאחר והמעברים צרים. סה"כ הטיול במערה הוא כ-20 דקות. כדאי מאוד להצטייד בפנס כדי להאיר את הדרך החשוכה במערה.

מערת עלמה (גליל עליון): אחת המערות העמוקות והמרשימות בארץ. המערה פתוחה מאפריל עד אוקטובר, ומסלול ההליכה בה מתאים למבוגרים ולילדים מגיל 8 ומעלה. המסלול כולל ירידה חלקלקה בעזרת יתדות סלע (למטיבי לכת). יש להצטייד בפנס טוב ובגדים ארוכים, ולהימנע מכניסה עם תיקים גדולים. המסלול אורך 2-3 שעות.

טבע באזור עמק בית שאן ( צילום: יחיאל פישר )

10. מסלולי יחפנות וסיורים חושיים

לסיום, יציאה מעניינת ל'רוחניקים' שביננו: מסלולי יחפנות וסיורים חושיים. מדובר בשבילי הליכה שבהם חולצים נעליים כדי לחוות את הטבע דרך כפות הרגליים, ולפתח חיבור ישיר לאדמה, לשיפור שיווי המשקל ולגירוי חושי.

מסלולי יחפנות וסיורים חושיים בישראל מוצעים במסגרת מיזם "שבילי הרגליים היחפות" של רשות הטבע והגנים, הכוללים בין היתר את נחל מערות בכרמל, עין אפק ומבצר יחיעם. שבילים אלו מאפשרים חליצת נעליים והליכה מודעת על מצעים טבעיים.

תהנו!!