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סכנות בין הזמנים

באו לקחת אותנו? המתרחצים חשבו שחייזרים פלשו לחוף

אדם שנשאר במים לעת רדת החשיכה החל לשמוע קולות מהשמים כשאר קרן אור הופנתה אליו בכיוונן ישיר (חדשות בעולם)

קרן אור וקולות מהשמים (צילום: מסך )

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות בימים האחרונים נראה חוף בעיר צ'ינגדאו שבסין בשעות הערב, כאשר החשיכה מתחילה לרדת. על החוף נראים אנשים עומדים באזור הרחצה, ושני שוטרים המורים למתרחצים לצאת מהמים בעקבות איסור שחייה בשעות הלילה.

בעוד רוב האנשים נענים להוראות ועוזבים את הים, אדם אחד נשאר במים ומסרב לצאת. אז מגיע השלב שרחפן מתקרב אליו, מאיר עליו בעוצמה ומשמיע דרך רמקול הוראה ישירה לעזוב את המים.

הרחפן אינו מסתפק בתצפית בלבד, אלא פועל למעשה כיחידת אכיפה אווירית: הוא מזהה את האדם, ומסנוור אותו בקרן אור עוצמתית.

חשבנו שזה חייזרים: המתרחצים נבהלו בחוף הים
חשבנו שזה חייזרים: המתרחצים נבהלו בחוף הים | צילום: צילום: רשתות חברתיות

המקרה מצטרף למגמה רחבה יותר ב, שבה רחפנים משולבים בשנים האחרונות במערכות ביטחון, הצלה, תחבורה ואכיפה. הרשויות משתמשות ברחפנים לצורך סריקות בשטח, איתור אנשים, פיקוח על אירועים המוניים ואפילו העברת הודעות לציבור באמצעות רמקולים.

בסין, שמפתחת במהירות מערכות של "ערים חכמות", רחפנים הופכים בהדרגה לחלק מהנוף העירוני: במקום שפקח יצטרך להגיע פיזית למקום, מצלמה מעופפת יכולה לזהות מצב חריג ולהגיב בתוך שניות.

הרחפן מחוף צ'ינגדאו הפך בתוך זמן קצר לסמל של הוויכוח סביב הטכנולוגיה החדשה: מצד אחד, כלי יעיל שיכול להציל חיים ולשמור על הסדר; מצד שני, עוד צעד לעולם שבו העיניים של הרשויות נמצאות בכל מקום - אפילו מעל הים.

סיןטביעהרחפניםחוף היםבין הזמנים
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