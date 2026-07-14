כיכר השבת
השוטר הטוב

אני נכנס": שוטר קפץ למים המזוהמים וחילץ אישה טובעת

לפעמים החלטה של שניה אחת היא כל מה שמפריד בין טרגדיה נוראית לסיפור גבורה | בלב המים העכורים של קווינס, כשהסירה לא הצליחה להתקרב, שוטר אחד הוכיח שאין מכשול שיעצור אותו מלהציל אזרחים (חדשות בעולם)

השוטר חילץ אישה שטבעה (צילום: משטרת ניו- יורק)

בחילת השבוע לשעה 16:45, הפך נחל הניוטאון קריק שבקווינס לזירת חילוץ. אישה שנפלה למים מצאה את עצמה במצוקה אנושה, כשהיא נאחזת בשארית כוחותיה בעמוד עץ בתוך המים.

צוות של יחידת הנמל של משטרת ניו יורק (NYPD) שהוזעק למקום גילה במהירות שהמשימה מורכבת בהרבה מהצפוי.

עמודי תמיכה בתוך המים חסמו את דרכה של סירת המשטרה ומנעו ממנה להתקרב מספיק כדי למשות את האישה. גם ניסיון נואש להשליך לעברה אפוד הצלה מתנפח הסתיים בכישלון, והזמן הלך ואזל.

השוטר קופץ ומחלץ
השוטר קופץ ומחלץ | צילום: צילום: משטרת ניו- יורק

בשלב זה, כפי שנחשף בתיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים, התקבלה ההחלטה הדרמטית. אחד השוטרים נשאל על ידי חברו לצוות: "אתה נכנס?", והוא השיב ללא שמץ של ספק: "אני הולך להיכנס". ללא היסוס, קפץ השוטר אל תוך המים המזוהמים והעכורים.

בתיעוד המרתק ניתן לראות את השוטר שוחה בנחישות לעבר האישה, תופס אותה וגורר אותה לעבר דופן הסירה.

בעודו מחזיק בה, הוא הצליח להוריד את סולם החילוץ של סירת הפטרול, שם סייעו יתר אנשי הצוות לשניים לעלות בבטחה אל הסיפון. בזכות תושייתו ואומץ ליבו של השוטר, האירוע הסתיים בחילוץ מוצלח ובהצלת חיים.

ארה"בחילוץטביעהמיםמשטרת ניו יורק
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר