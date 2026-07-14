אני נכנס": שוטר קפץ למים המזוהמים וחילץ אישה טובעת

השוטר חילץ אישה שטבעה ( צילום: משטרת ניו- יורק )

בחילת השבוע לשעה 16:45, הפך נחל הניוטאון קריק שבקווינס לזירת חילוץ. אישה שנפלה למים מצאה את עצמה במצוקה אנושה, כשהיא נאחזת בשארית כוחותיה בעמוד עץ בתוך המים.

צוות של יחידת הנמל של משטרת ניו יורק (NYPD) שהוזעק למקום גילה במהירות שהמשימה מורכבת בהרבה מהצפוי. עמודי תמיכה בתוך המים חסמו את דרכה של סירת המשטרה ומנעו ממנה להתקרב מספיק כדי למשות את האישה. גם ניסיון נואש להשליך לעברה אפוד הצלה מתנפח הסתיים בכישלון, והזמן הלך ואזל.

השוטר קופץ ומחלץ - צילום: משטרת ניו- יורק השוטר קופץ ומחלץ | צילום: צילום: משטרת ניו- יורק 10 10 0:00 / 0:44

בשלב זה, כפי שנחשף בתיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים, התקבלה ההחלטה הדרמטית. אחד השוטרים נשאל על ידי חברו לצוות: "אתה נכנס?", והוא השיב ללא שמץ של ספק: "אני הולך להיכנס". ללא היסוס, קפץ השוטר אל תוך המים המזוהמים והעכורים.

בתיעוד המרתק ניתן לראות את השוטר שוחה בנחישות לעבר האישה, תופס אותה וגורר אותה לעבר דופן הסירה.

בעודו מחזיק בה, הוא הצליח להוריד את סולם החילוץ של סירת הפטרול, שם סייעו יתר אנשי הצוות לשניים לעלות בבטחה אל הסיפון. בזכות תושייתו ואומץ ליבו של השוטר, האירוע הסתיים בחילוץ מוצלח ובהצלת חיים.