הכירו את היורשת: אחות הסנאטור המנוח תחליף אותו בתפקיד

דרלין גרהאם נורדון, אחותו של הסנאטור המנוח לינדזי גרהאם, מונתה לכהן בחודשים שנותרו עד לסיום כהונתו בסנאט לאחר מותו הפתאומי שארע בסוף השבוע האחרון.

אף שמעולם לא כיהנה בתפקיד ציבורי, היא הייתה לצדו של אחיה במשך עשרות שנות פעילותו הפוליטית והשתתפה בנאומים, באירועים ובקמפיינים שלו.

לאחר מות שני הוריהם בהפרש של מעט יותר משנה, כשהיה בן 22 והיא בת 13, גרהאם הפך לאפוטרופוס החוקי שלה ובהמשך אף אימץ אותה כדי שתהיה זכאית להטבותיו הצבאיות.

נורדון סיפרה ל-NPR בשנת 2015: "אני זוכרת את היום שבו אבי נפטר. לינדזי הבטיח שתמיד יהיה שם בשבילי ותמיד ידאג לי."

כעת, לאחר שמושל קרוליינה הדרומית הנרי מקמסטר מינה אותה למלא את מקומו עד ינואר, היא צפויה לייצג בוושינגטון את המדיניות והעמדות שבהן תמך אחיה. בחודש הבא יערכו פריימריז במפלגה הרפובליקנית לקראת הבחירות הכלליות שייערכו בנובמבר.