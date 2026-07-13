דובר חאתם אל-אנבייה האיראני הגיב לראיון של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשת פוקס, שבו הכריז כי ארה"ב תשתלט על מיצרי הורמוז.

בהצהרה רשמית מטעם מפקדת חאתם אל-אנביה נאמר כי "ההרפתקאות ומעשי הרשע החוזרים ונשנים של אמריקה להתערבות בניהול מיצרי הורמוז, ביטחון האזור, הסחר הבינלאומי ומעברן של מיכליות נפט וספינות מסחר, העמידו בסכנה חמורה, ולמרבה הצער, שיתוף הפעולה של כמה ממדינות האזור אף גרם לכך שסכנת התרחבות המלחמה באזור כולו תגבר".

בטהרן הבהירו כי מדובר בהמשך ישיר לקו התקיף שבו נוקט הממשל האיראני בשבועות האחרונים בכל הנוגע לחופש השיט במפרץ. נציג הפיקוד הצבאי הדגיש בדבריו כי בהמשך לאזהרות העבר "בשום אופן לא נתן ולא נאפשר לאמריקה את רשות ההתערבות בניהול מיצרי הורמוז".

הדובר הצהיר כי "הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית של איראן יפעלו בתקיפות רבה נגד כל סוג של הפרעה וחוסר ביטחון למעברן של ספינות מסחר ומיכליות נפט מצד הצבא התוקפני והשודד של אמריקה, מחוץ לנתיב שנקבע על ידי איראן ובלי אישור מהכוחות המזוינים, והצעדים העוצמתיים של משמרות המהפכה האסלאמית וצבא הרפובליקה האסלאמית של איראן בימים האחרונים הם עדות לטענה זו".

חלק מרכזי בנאום הופנה באופן ישיר אל המדינות השכנות במפרץ הפרסי המארחות בסיסים אמריקניים או מעניקות סיוע לצבא ארה"ב. בהודעה נמסר למנהיגי האזור כי "כל שיתוף פעולה עם אמריקה ותמיכה לוגיסטית בצבא התוקפני של אותה מדינה ייחשבו כמלחמה נגד הריבונות והביטחון הלאומי של איראן, ובמקרה של התרחבות המלחמה באזור, להבות אש המלחמה יסחפו את כל מדינות האזור".

בסיום דבריו הבהיר הדובר האיראני כי כל השלכה עתידית של פריצת עימות צבאי רחב היקף תהיה באחריותן הבלעדית של וושינגטון ובעלות בריתה באזור. הדובר חתם את ההצהרה בקביעה כי "האחריות לכל חוסר הביטחון והתרחבות המלחמה באזור מוטלת על אמריקה ועל המדינות שמשתפות פעולה עם הצבא הפושע של אותה מדינה".