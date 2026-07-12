כיכר השבת
כך זה נחשף

נחשף: התוכנית האיראנית לחסל את הנשיא טראמפ על אדמת טורקיה

אחרי שהשגריר האקבי חשף כי ישראל מסרה מידע מודיעיני לנשיא טראמפ על תוכנית איראנית לחסלו, הערב נחשף כי מודיעין זר, הוא שקלט את ההערכות האיראנית לחיסול טראמפ על אדמת טורקיה, וזה מה שגרם להחלפת המטוס הנשיאותי | בכירים איראנים ראו בהגעה של טראמפ לשם כהזדמנות בלתי חוזרת, אבל אותו מודיעין זר הזהיר את האמריקאנים מבעוד מועד (בעולם)

2תגובות

ימים אחדים אחרי שדווח על האזהרה שהעבירה ישראל לנשיא ארצות הברית על תוכנית איראנית לחסלו, כולל אמירות מפורשות של השגריר האקבי, הערב (ראשון) נחשפו חלקים מהתוכנית האיראנית.

על פי הדיווח של ירון אברהם בחדשות 12, שמודיעין מערבי, מודיעין זר, הוא שקלט את ההערכות האיראנית לחיסול טראמפ על אדמת טורקיה, וזה מה שגרם להחלפת המטוס הנשיאותי. בכירים איראנים ראו בהגעה של טראמפ לשם כ"הזדמנות בלתי חוזרת", אבל אותו מודיעין זר הזהיר את האמריקאנים מבעוד מועד.

כזכור, בשבוע שעבר דיווח העיתון וול סטריט ג'ורנל בשם גורמים מודיעיניים מערביים כי ישראל העבירה לארצות הברית מודיעין חדש המצביע על תוכנית איראנית מחודשת להתנקשות בנשיא דונלד טראמפ. על פי הממצאים, מדובר בהסלמה משמעותית במאמצי טהראן לפגוע במנהיג האמריקני.

הרקע לאיום האיראני המתמשך נעוץ בחיסול הגנרל קאסם סולימאני, מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, שחוסל בפקודת טראמפ בכהונתו הראשונה. איראן נשבעה פומבית לנקום בנשיא האמריקני.

"הם רוצים לחסל את מנהיג ארה"ב - אותי", אמר טראמפ בשבוע שעבר במסיבת עיתונאים באנקרה שבטורקיה. "ראיתי הבוקר - אני על כל רשימה שלהם. על כל רשימה בודדת. ועד כה, אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל אולי זה לא יימשך זמן רב".

השגרירות הישראלית בוושינגטון סירבה להגיב על הדיווח. נציגות איראן באו"ם לא השיבה לפניות לתגובה. הבית הלבן הפנה את הפניות לדברי הנשיא בפסגת נאט"ו.

דונלד טראמפטורקיהניסיון חיסולמידע מודיעיני

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2
איפה התוכנית?
כותרת מטעה
1
רוציםתגמור איתם, למי מחכה?
טראמפ יצא פיתה

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