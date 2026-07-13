לינדזי גרהאם ( צילום: שאטרסטוק )

בעולם הפוליטי האמריקני, שבו כוח מתורגם לעיתים קרובות לעושר מופלג, הסנאטור לינדזי גרהאם בלט בצניעותו הכלכלית.

למרות קריירה של 31 שנים בגבעת הקפיטול ותפקידי הנהגה בכירים במפלגה הרפובליקנית, גרהאם דורג בחלק התחתון של טבלת המשתכרים בקונגרס. בעת מותו בגיל 71, הונו הנקי נאמד בכ-1.5 מיליון דולר בלבד – סכום המציב אותו במקום ה-294 מתוך 535 חברי הקונגרס. לצורך ההשוואה, בעוד שגרהאם החזיק בהון צנוע יחסית, עמיתו לסנאט, ג'יימס ג'סטיס, מחזיק בהון המוערך ביותר מ-664 מיליון דולר, למרות ששניהם השתכרו שכר שנתי זהה של 174,000 דולר. גרהאם, שניהל את מדיניות החוץ של ה-GOP, מעולם לא ניצל את מעמדו כדי להתעשר.

אש הממשלה בנימין נתניהו בלשכתו עם הסנאטור האמריקני לינדזי גרהאם ( צילום: מעיין טואף לע״מ )

שורשי נקיון הכפיים של גרהאם נעוצים בילדותו הצנועה בדרום קרוליינה. הוא גדל במשפחה ממעמד הפועלים בעיירה קטנה, שם ניהלו הוריו מסעדה ואולם ביליארד בשם "סניטרי קפה". גרהאם חי בחדר קטן ממש מאחורי העסק המשפחתי, והיה הראשון במשפחתו שרכש השכלה אקדמית.

כששני הוריו נפטרו בתוך תקופה קצרה של 15 חודשים, גרהאם הצעיר אימץ את אחותו בת ה-13 ודאג לחינוכה תוך כדי לימודי המשפטים שלו.

לאורך העשור האחרון, הונו של גרהאם נותר עקבי להפליא. הוא נמנע מהימורים בבורסה והשקיע בעיקר בקרנות נאמנות ובקרנות אג"ח תאגידיות. נכסיו העיקריים היו בית צמוד קרקע בוושינגטון בשווי מוערך של כ-890,000 דולר ובית נוסף במדינת הולדתו, דרום קרוליינה.

העובדה שמעולם לא נישא ולא היו לו ילדים (או כמו שנשאל על כך בשנים האחרונות אמר "מעולם לא מצאתי זמן לפגוש את האישה הנכונה") אפשרה לו להקדיש את חייו לשירות הציבורי ולמשימות מדיניות, מבלי לצבור נכסים חומריים משמעותיים.

גרהאם, שנפטר לאחר נסיעה לקייב שבאוקראינה, הותיר אחריו מורשת של פטריוטיות ומסירות. ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ספד לו במילים חמות: "אין לנו חבר טוב יותר מלינדזי". נתניהו הדגיש כי גרהאם הבין שביטחון ישראל ואמריקה בלתי נפרדים, וכי ישראל איבדה את אחד מחבריה הגדולים ביותר.