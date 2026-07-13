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רגעי דרמה

זמביה: סגנית הנשיא המריאה במסוק לאחר ביקור בבית ספר - זה מה שאירע דקה אחרי | צפו

דרמה במדינה האפריקנית: סגנית הנשיא ד"ר מוטלה נלומנגו ניצלה בסוף השבוע מהתרסקות מסוק בנאקונדה, במחוז מוצ'ינגה, במהלך ביקור רשמי בבית ספר בעיר | בתיעוד דרמטי שפורסם, נראים רגעי ההמראה - ומיד לאחר מכן רגעי ההתרסקות | הממשלה מסרה כי מסוק של חיל האוויר הזמבי נשא את סגנית הנשיא בעת האירוע | על פי ההודעה, ד"ר נלומנגו, הצוות וכל הנוסעים בריאים ושלמים, והיא שוחררה לאחר בדיקה רפואית שגרתית | כך זה נראה - צפו (תעופה)

דקה אחר דקה: מההמראה ועד ההתרסקות
דקה אחר דקה: מההמראה ועד ההתרסקות| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
התרסקות מסוקזמביהתאונות מסוקים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

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