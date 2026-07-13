דקה אחר דקה: מההמראה ועד ההתרסקות| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
רגעי דרמה
זמביה: סגנית הנשיא המריאה במסוק לאחר ביקור בבית ספר - זה מה שאירע דקה אחרי | צפו
דרמה במדינה האפריקנית: סגנית הנשיא ד"ר מוטלה נלומנגו ניצלה בסוף השבוע מהתרסקות מסוק בנאקונדה, במחוז מוצ'ינגה, במהלך ביקור רשמי בבית ספר בעיר | בתיעוד דרמטי שפורסם, נראים רגעי ההמראה - ומיד לאחר מכן רגעי ההתרסקות | הממשלה מסרה כי מסוק של חיל האוויר הזמבי נשא את סגנית הנשיא בעת האירוע | על פי ההודעה, ד"ר נלומנגו, הצוות וכל הנוסעים בריאים ושלמים, והיא שוחררה לאחר בדיקה רפואית שגרתית | כך זה נראה - צפו (תעופה)
אא
כיכר השבת |
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