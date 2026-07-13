רגעי דרמה זמביה: סגנית הנשיא המריאה במסוק לאחר ביקור בבית ספר - זה מה שאירע דקה אחרי | צפו דרמה במדינה האפריקנית: סגנית הנשיא ד"ר מוטלה נלומנגו ניצלה בסוף השבוע מהתרסקות מסוק בנאקונדה, במחוז מוצ'ינגה, במהלך ביקור רשמי בבית ספר בעיר | בתיעוד דרמטי שפורסם, נראים רגעי ההמראה - ומיד לאחר מכן רגעי ההתרסקות | הממשלה מסרה כי מסוק של חיל האוויר הזמבי נשא את סגנית הנשיא בעת האירוע | על פי ההודעה, ד"ר נלומנגו, הצוות וכל הנוסעים בריאים ושלמים, והיא שוחררה לאחר בדיקה רפואית שגרתית | כך זה נראה - צפו (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 13:48