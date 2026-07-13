תיעוד של פעם בחיים: שייטי קיאקים נחשפו למחזה מרהיב באמצע הים

שני שייטי קיאקים באירלנד נדהמו לאחר שנחשפו לכמות עצומה מדוזות עצומה מול חופי מחוז ווטרפורד. המים הכחולים התמלאו באלפי מדוזות שקופות, במראה יוצא דופן שתועד מהקיאק.

התופעה, המכונה "פריחת מדוזות", היא התקבצות טבעית של אלפי מדוזות באזור אחד, הנגרמת בדרך כלל משילוב של מים חמים, שפע מזון וזרמי ים מתאימים.

אף שהמראה מרהיב, חלק ממיני המדוזות עלולים לגרום לצריבות כואבות לשחיינים. לא ברור אילו מינים השתתפו בפריחה הספציפית, אך לפי מומחים, בתקופה זו של השנה נפוצים במימי אירלנד בעיקר מיני מדוזות המצפן, המדוזה הכחולה ומדוזת החבית.

ברנדן קוסגרייב, שתיעד את המחזה, התפעל מהיקף התופעה ואמר כי מרבד המדוזות נמשך למרחק עצום על פני הים.